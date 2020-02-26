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      Перед Зеленским Тигипко встречался с Гончаруком

      - Читати новину українською
      / Getty images

      Премьер-министр Алексей Гончарук, как и президент Владимир Зеленский, также встречался с бизнесменом и бывшим политиком Сергеем Тигипко несколько недель назад.

      Кабинету министров нужно усиление, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время брифинга по итогам заседания правительства.

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      Гончарук пояснил, что Кабинету министров нужно "усиление советниками". Он также отметил, что могут получить "какую-то должность в правительстве" люди, которые "очень хорошо понимают, что такое промышленность".

      "Господина Тигипко я знаю, я с ним встречался, как и с многими другими, на самом деле я за последний месяц посмотрел около 20 человек",
      – сказал Гончарук.

      Больше деталей и темы встречи с Тигипко премьер не озвучил. В то же время причиной могло стать собеседование с миллионером и экс-министром времен Януковича относительно должности вице-премьера, пишет "УП".

      Издание также отмечает, что часть министров против работы Сергея Тигипко в правительстве.

      Как Тигипко причастен к правительству Гончарука

      Пока – никак, однако все может измениться. СМИ пишут, что президент рассматривает кандидатуры на пост нового главы правительства, среди них основная – именно Сергей Тигипко. По данным источников, вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, его могут реализовать уже в ближайшее время.

      Важно! Тигипко подпадает под люстрацию и по закону не может работать на высших должностях в Украине, поскольку работал в правительстве Азарова.

      Сам Владимир Зеленский подтвердил, что встреча с Тигипко действительно была. Глава государства при этом добавил, что проводит собеседования со многими людьми, однако на какие именно должности – не уточнил.

      Кто такой Сергей Тигипко?Украинский олигарх, политический деятель, председатель партии "Трудовая Украина" (2000 – 2005), партии "Сильная Украина" (2009 – 2012, 2014). В 1992 году был председателем правления "Приватбанка". Народный депутат III, IV и VII созывов.

      Тигипко также был внештатным советником второго президента Украины Леонида Кучмы, вицепремьером при премьер-министре Павле Лазаренко в 1997 году. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве тогдашнего премьера Виктора Ющенко. Он был вицепремьер-министром при Николае Азарове. А в 2012 году – заместителем председателя "Партии регионов".

      Согласно данным Общественного движения "Честно", 16 января 2014 года Тигипко голосовал за "диктаторские законы". В начале апреля 2014 года Тигипко исключили из "Партии регионов" после того как он не согласился с тем, что партия не поддержала его кандидатуру на пост президента на выборах 2014 года.

      Бізнес Сергія Тігіпка інфографіка 24 канал

      Бизнес Сергея Тигипко / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Сергей Тигипко Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости политики
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