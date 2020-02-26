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      Зеленский: Я правда встречался с Тигипко

      - Читати новину українською
      Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко / Коллаж 24 канала

      Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко. Ранее стало известно, что президент рассматривает кандидатуры на пост нового главы правительства, среди них основная – Тигипко.

      Владимир Зеленский подтвердил встречу, утвердительно ответив на вопрос журналистки "Радио Свобода" Власти Лазурь. Соответствующее видео она опубликовала в твиттере.

      Читайте также: Зеленский рассматривает различные кандидатуры на пост премьера, не только Тигипко – Бутусов

      Я действительно с многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда,
      – заявил Зеленский.

      Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко: смотрите видео

      Обратите внимание! Ранее украинские медиа заявили, что вопрос о назначении Сергея Тигипко премьер-министром Украины решен на 99% и будет реализован в ближайшее время.

      Что известно о Сергее Тигипко

      • Украинский олигарх, политический деятель, председатель партии "Трудовая Украина" (2000 – 2005), партии "Сильная Украина" (2009 – 2012, с 2014). В 1992 году был председателем правления "Приватбанка". Народный депутат III, IV и VII созывов.
      • Тигипко также был вице-премьером при премьер-министре Павле Лазаренко в 1997 году. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве тогдашнего премьера Виктора Ющенко.
      • Тигипко попадает под люстрацию и по закону не может работать на высших должностях в Украине. Он был вице-премьер-министром при Николае Азарове. А в 2012 году – заместителем председателя "Партии регионов".
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Сергей Тигипко Кабинет Министров Украины
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