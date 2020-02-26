Зеленский: Я правда встречался с Тигипко

Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко. Ранее стало известно, что президент рассматривает кандидатуры на пост нового главы правительства, среди них основная – Тигипко.

Владимир Зеленский подтвердил встречу, утвердительно ответив на вопрос журналистки "Радио Свобода" Власти Лазурь. Соответствующее видео она опубликовала в твиттере.

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Я действительно с многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда,

– заявил Зеленский.

Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко: смотрите видео

Я дійсно зустрічався з Тігіпко - Зеленський pic.twitter.com/pSqkaQnZxP — Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 26, 2020

Обратите внимание! Ранее украинские медиа заявили, что вопрос о назначении Сергея Тигипко премьер-министром Украины решен на 99% и будет реализован в ближайшее время.

Что известно о Сергее Тигипко