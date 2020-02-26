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      Зеленский рассматривает различные кандидатуры на пост премьера, не только Тигипко, – Бутусов

      - Читати новину українською
      Зеленский рассматривает несколько кандидатур на пост премьера / espreso.tv

      Владимир Зеленский проводит активные консультации по новому главе правительства. Среди кандидатов на пост премьера президент рассматривает Сергея Тигипко, Арсения Авакова, Юрия Витренко, однако поиск продолжается.

      Это сейчас основная задача главы Офиса Президента Андрея Ермака, сообщил редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

      Читайте также: Тигипко может стать премьером вместо Гончарука, – СМИ

      По его словам, Гончарук заявит об отставке в любое время, когда это скажет сделать президент.

      Вопрос с заменой будет решен, после того как Зеленский составит вокруг себя новую выигрышную комбинацию, которая поможет ему стабилизировать власть и удержать рейтинг перед местными выборами,
      – написал Бутусов.

      И добавил, что при выборе кандидата Зеленский руководствуется эмоциями и социологией, а не проводит рациональный анализ. "Президент ищет для себя "инвестиционную няню", которая будет приносить только хорошие новости, сама будет решать ключевые задачи и брать на себя основные риски", – прокомментировал журналист.

      Что известно о возможных кандидатах

      • Кандидатура Сергея Тигипко, по словам Бутусова, не стала для Зеленского окончательной. Хотя политик и свой для всех украинских олигархов и клеймо членства в "Партии Регионов" уже забылось. Однако трудности вызывает вопрос люстрации. "Ее можно обойти, выиграв Европейский суд по правам человека. Но если Тигипко выигрывает такой суд – значит возникнет прецедент возврата и других высокопоставленных руководителей", – комментирует журналист. По данным "Цензор.нет", Тигипко предложили должность первого вице-премьера, которая сейчас в Кабмине Гончарука вакантна.
      • Среди других кандидатов, рассматривают министра внутренних дел Арсена Авакова. Бутусов добавляет, что у него есть большой антирейтинг, но одновременно связи с ключевыми политическими игроками в Украине.
      • Еще один кандидат – исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, возможно, даже Михаил Саакашвили.
      • Однако Валерия Хорошковского в качестве кандидата, по словам редактора "Цензор.нет", у Зеленского не рассматривают.

      Обратите внимание! Ранее украинские медиа заявили, что вопрос о назначении Сергея Тигипко премьер-министром Украины решен на 99% и будет реализован в ближайшее время.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Сергей Тигипко Андрей Ермак Юрий Витренко Валерий Хорошковский Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Офіс Президента Михаил Саакашвили Арсен Аваков
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