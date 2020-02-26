11:24
26 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Німфа Віола дарує радість ближнім. Фірмова російська походка
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 лютого
      Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 25 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ

      Зеленський розглядає різні кандидатури на пост прем’єра, не лише Тігіпка, – Бутусов

      - Читать новость на русском
      Зеленський розглядає кілька кандидатур на пост прем’єра, зокрема Тігіпка / espreso.tv

      Володимир Зеленський проводить активні консультації щодо нового очільника уряду. Серед кандидатів на пост прем'єра президент розглядає Сергія Тігіпка, Арсена Авакова, Юрія Вітренка, однак пошук ще триває.

      Це наразі основне завдання глави Офісу Президента Андрія Єрмака, повідомив редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

      Читайте також: Тігіпко може стати прем’єром замість Гончарука, – ЗМІ

      За його словами, Гончарук заявить про відставку у будь-який час, коли це скаже робити президент.

      Питання з заміною буде вирішене, після того як Зеленський складе навколо себе нову виграшну комбінацію, яка допоможе йому стабілізувати владу й утримати рейтинг перед місцевими виборами,
      – написав Бутусов.

      Та додав, що при виборі кандидата Зеленський керується емоціями та соціологією, а не проводить раціональний аналіз. "Президент шукає для себе "інвестиційну няню", яка буде приносити тільки хороші новини, сама вирішуватиме ключові завдання і братиме на себе основні ризики", – прокоментував журналіст.

      Що відомо про можливих кандидатів

      • Кандидатура Сергія Тігіпка, за словами Бутусова, не стала для Зеленського остаточною. Хоча політик є своїм для всіх українських олігархів, та й клеймо членства в "Партії Регіонів" вже забулося. Однак труднощі викликає питання люстрації. "Її можна обійти, вигравши Європейський суд з прав людини. Але якщо Тігіпко виграє такий суд – значить виникне прецедент повернення й інших високопоставлених керівників, – коментує журналіст. За даними "Цензор.нет", Тігіпко запропонували посаду першого віцепрем'єра, яка зараз в Кабміні Гончарука вакантна.
      • Серед інших кандидатів, розглядають міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Бутусов додає, що у нього є великий антирейтинг, але водночас зв’язки з ключовими політичними гравцями в Україні.
      • Ще один кандидат – виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, можливо, навіть Міхеїл Саакашвілі.
      • Однак Валерія Хорошковського як кандидата, за словами редактора "Цензор.нет", у Зеленського не розглядають.

      Зверніть увагу! Раніше українські медіа заявили, що питання про призначення Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України вирішене на 99% і буде реалізоване найближчим часом.

      Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Сергій Тігіпко Андрій Єрмак Юрій Вітренко Валерій Хорошковський Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Офіс Президента Міхеїл Саакашвілі Арсен Аваков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Клич Гааги все ближче, або Чому Росія не визнає вину, що збила MH17 над Донбасом
      СерпомПо
      сьогодні , 08:03 Головні новини 25 лютого: окупанти звільнили українських рибалок, Чорновол оголосили підозру
      Вероніка Климська
      17 лютого , 15:55 Психологія покеру: як приборкати емоції та "читати" опонентів
      25 лютого , 15:52 Кращі дилери з продажу електрокамінів Dimplex відвідали масштабний завод в Ірландії
      Соня Волошин
      сьогодні , 06:20 Скільки часу потрібно, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка
      Яніна Ткачук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук