Зеленський розглядає різні кандидатури на пост прем’єра, не лише Тігіпка, – Бутусов

Володимир Зеленський проводить активні консультації щодо нового очільника уряду. Серед кандидатів на пост прем'єра президент розглядає Сергія Тігіпка, Арсена Авакова, Юрія Вітренка, однак пошук ще триває.

Це наразі основне завдання глави Офісу Президента Андрія Єрмака, повідомив редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

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За його словами, Гончарук заявить про відставку у будь-який час, коли це скаже робити президент.

Питання з заміною буде вирішене, після того як Зеленський складе навколо себе нову виграшну комбінацію, яка допоможе йому стабілізувати владу й утримати рейтинг перед місцевими виборами,

– написав Бутусов.

Та додав, що при виборі кандидата Зеленський керується емоціями та соціологією, а не проводить раціональний аналіз. "Президент шукає для себе "інвестиційну няню", яка буде приносити тільки хороші новини, сама вирішуватиме ключові завдання і братиме на себе основні ризики", – прокоментував журналіст.

Що відомо про можливих кандидатів

Кандидатура Сергія Тігіпка, за словами Бутусова, не стала для Зеленського остаточною. Хоча політик є своїм для всіх українських олігархів, та й клеймо членства в "Партії Регіонів" вже забулося. Однак труднощі викликає питання люстрації. "Її можна обійти, вигравши Європейський суд з прав людини. Але якщо Тігіпко виграє такий суд – значить виникне прецедент повернення й інших високопоставлених керівників, – коментує журналіст. За даними "Цензор.нет", Тігіпко запропонували посаду першого віцепрем'єра, яка зараз в Кабміні Гончарука вакантна.

за словами Бутусова, не стала для Зеленського остаточною. Хоча політик є своїм для всіх українських олігархів, та й клеймо членства в "Партії Регіонів" вже забулося. Однак труднощі викликає питання люстрації. "Її можна обійти, вигравши Європейський суд з прав людини. Але якщо Тігіпко виграє такий суд – значить виникне прецедент повернення й інших високопоставлених керівників, – коментує журналіст. За даними "Цензор.нет", Тігіпко запропонували посаду першого віцепрем'єра, яка зараз в Кабміні Гончарука вакантна. Серед інших кандидатів, розглядають міністра внутрішніх справ Арсена Авакова . Бутусов додає, що у нього є великий антирейтинг, але водночас зв’язки з ключовими політичними гравцями в Україні.

. Бутусов додає, що у нього є великий антирейтинг, але водночас зв’язки з ключовими політичними гравцями в Україні. Ще один кандидат – виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко , можливо, навіть Міхеїл Саакашвілі .

, можливо, навіть . Однак Валерія Хорошковського як кандидата, за словами редактора "Цензор.нет", у Зеленського не розглядають.

Зверніть увагу! Раніше українські медіа заявили, що питання про призначення Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України вирішене на 99% і буде реалізоване найближчим часом.