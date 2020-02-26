Призначення Тігіпка прем'єром відбудеться найближчим часом, – ЗМІ

Питання про призначення Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України вирішене на 99% і буде реалізоване найближчим часом. Ще одним ймовірним кандидатом на прем'єрство розглядався Валерій Хорошковський.

Про це повідомляє LB.ua із посиланням на власні джерела у новій владі, коментуючи вчорашню публікацію Kyiv Post. За даними видання, переговори з Тігіпком ще тривають.

Цікаво: Українські олігархи підписали спільний меморандум: хто саме та про що домовилися

Як і коли може відбутися призначення Тігіпка прем'єром

За словами шефредакторки LB.ua Соні Кошкіної, нинішній глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку за власним бажанням. Після цього буде скликана позачергова сесія Верховної Ради і відбудеться голосування. За словами джерел журналістки, голоси для призначення Тігіпка у Раді є, адже його підтримуватиме президент Зеленський.

Водночас, про це можуть оголосити одразу після завершення місії МВФ в Україні.

Він один з небагатьох дорослих людей у країні, хто може взяти на себе відповідальність за те, що відбувається,

– зазначив один із співрозмовників журналістки, відповідаючи на питання про те, чому вибір впав на Тігіпка.

Цікаво, що ще одним ймовірним кандидатом на прем'єра розглядали Валерія Хорошковського.

До слова: Доля медіа-імперії: Хорошковський може забрати "Інтер"

Хто такий Сергій Тігіпко і що про нього відомоТігіпко – український бізнесмен, політичний діяч, голова партії "Трудова Україна" (2000–2005), партії "Сильна Україна" (2009–2012, з 2014). У 1992 році був головою правління "Приватбанку". Народний депутат III, IV та VII скликань.



Тігіпко був віцепрем'єром при Павлі Лазаренку у 1997 році і пробув на посаді два роки, працюючи на наступника Лазаренка Валерія Пустовойтенка. У 1999-2000 роках він був міністром економіки в уряді тодішнього прем'єр-міністра Віктора Ющенка.



Тігіпко підпадає під люстрацію і за законом не може працювати на вищих посадах в Україні, оскільки він був віце-прем'єр-міністром при Миколі Азарові. А у 2012 році працював заступником голови "Партії регіонів".



Тігіпко був серед депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня у 2014 році.