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      Призначення Тігіпка прем'єром відбудеться найближчим часом, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Сергій Тігіпко / politeka.net

      Питання про призначення Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України вирішене на 99% і буде реалізоване найближчим часом. Ще одним ймовірним кандидатом на прем'єрство розглядався Валерій Хорошковський.

      Про це повідомляє LB.ua із посиланням на власні джерела у новій владі, коментуючи вчорашню публікацію Kyiv Post. За даними видання, переговори з Тігіпком ще тривають.

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      Як і коли може відбутися призначення Тігіпка прем'єром

      За словами шефредакторки LB.ua Соні Кошкіної, нинішній глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку за власним бажанням. Після цього буде скликана позачергова сесія Верховної Ради і відбудеться голосування. За словами джерел журналістки, голоси для призначення Тігіпка у Раді є, адже його підтримуватиме президент Зеленський.

      Водночас, про це можуть оголосити одразу після завершення місії МВФ в Україні.

      Він один з небагатьох дорослих людей у країні, хто може взяти на себе відповідальність за те, що відбувається,
      – зазначив один із співрозмовників журналістки, відповідаючи на питання про те, чому вибір впав на Тігіпка.

      Цікаво, що ще одним ймовірним кандидатом на прем'єра розглядали Валерія Хорошковського.

      До слова: Доля медіа-імперії: Хорошковський може забрати "Інтер"

      Хто такий Сергій Тігіпко і що про нього відомоТігіпко – український бізнесмен, політичний діяч, голова партії "Трудова Україна" (2000–2005), партії "Сильна Україна" (2009–2012, з 2014). У 1992 році був головою правління "Приватбанку". Народний депутат III, IV та VII скликань.

      Тігіпко був віцепрем'єром при Павлі Лазаренку у 1997 році і пробув на посаді два роки, працюючи на наступника Лазаренка Валерія Пустовойтенка. У 1999-2000 роках він був міністром економіки в уряді тодішнього прем'єр-міністра Віктора Ющенка.

      Тігіпко підпадає під люстрацію і за законом не може працювати на вищих посадах в Україні, оскільки він був віце-прем'єр-міністром при Миколі Азарові. А у 2012 році працював заступником голови "Партії регіонів".

      Тігіпко був серед депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня у 2014 році.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Тігіпко Партія регіонів Валерій Хорошковський Володимир Зеленський Соня Кошкіна Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
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