Зеленський: Я справді зустрічався з Тігіпком

Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з бізнесменом Сергієм Тігіпком. Раніше стало відомо, що президент розглядає кандидатури на посаду нового голови уряду, серед них основна – Тігіпка.

Володимир Зеленський підтвердив зустріч, ствердно відповівши на запитання журналістки "Радіо Свобода" Власти Лазур. Відповідне відео вона опублікувала у твіттері.

Читайте також: Зеленський розглядає різні кандидатури на пост прем’єра, не лише Тігіпка, – Бутусов

Я справді з багатьма людьми наразі веду співбесіди. І з паном Тігіпком я також зустрічався. Це правда,

– заявив Зеленський.

Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком: дивіться відео

Я дійсно зустрічався з Тігіпко - Зеленський pic.twitter.com/pSqkaQnZxP — Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 26, 2020

Зверніть увагу! Раніше українські медіа заявили, що питання про призначення Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України вирішене на 99% і буде реалізоване найближчим часом.

Що відомо про Сергія Тігіпка