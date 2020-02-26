Зеленський: Я справді зустрічався з Тігіпком
Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з бізнесменом Сергієм Тігіпком. Раніше стало відомо, що президент розглядає кандидатури на посаду нового голови уряду, серед них основна – Тігіпка.
Володимир Зеленський підтвердив зустріч, ствердно відповівши на запитання журналістки "Радіо Свобода" Власти Лазур. Відповідне відео вона опублікувала у твіттері.
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Я справді з багатьма людьми наразі веду співбесіди. І з паном Тігіпком я також зустрічався. Це правда,
– заявив Зеленський.
Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком: дивіться відео
Зверніть увагу! Раніше українські медіа заявили, що питання про призначення Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України вирішене на 99% і буде реалізоване найближчим часом.
Що відомо про Сергія Тігіпка
- Український олігарх, політичний діяч, голова партії "Трудова Україна" (2000 – 2005), партії "Сильна Україна" (2009 – 2012, з 2014). У 1992 році був головою правління "Приватбанку". Народний депутат III, IV та VII скликань.
- Тігіпко також був віцепрем'єром при прем'єр-міністрі Павлі Лазаренку в 1997 році. У 1999-2000 роках він був міністром економіки в уряді тодішнього прем'єра Віктора Ющенка.
- Тігіпко потрапляє під люстрацію і за законом не може працювати на вищих посадах в Україні. Він був віцепрем'єр-міністром при Миколі Азарові. А у 2012 році – заступником голови "Партії регіонів".