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      Зеленський: Я справді зустрічався з Тігіпком

      - Читать новость на русском
      Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком / Колаж 24 каналу

      Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з бізнесменом Сергієм Тігіпком. Раніше стало відомо, що президент розглядає кандидатури на посаду нового голови уряду, серед них основна – Тігіпка.

      Володимир Зеленський підтвердив зустріч, ствердно відповівши на запитання журналістки "Радіо Свобода" Власти Лазур. Відповідне відео вона опублікувала у твіттері.

      Читайте також: Зеленський розглядає різні кандидатури на пост прем’єра, не лише Тігіпка, – Бутусов

      Я справді з багатьма людьми наразі веду співбесіди. І з паном Тігіпком я також зустрічався. Це правда,
      – заявив Зеленський.

      Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком: дивіться відео

      Зверніть увагу! Раніше українські медіа заявили, що питання про призначення Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України вирішене на 99% і буде реалізоване найближчим часом.

      Що відомо про Сергія Тігіпка

      • Український олігарх, політичний діяч, голова партії "Трудова Україна" (2000 – 2005), партії "Сильна Україна" (2009 – 2012, з 2014). У 1992 році був головою правління "Приватбанку". Народний депутат III, IV та VII скликань.
      • Тігіпко також був віцепрем'єром при прем'єр-міністрі Павлі Лазаренку в 1997 році. У 1999-2000 роках він був міністром економіки в уряді тодішнього прем'єра Віктора Ющенка.
      • Тігіпко потрапляє під люстрацію і за законом не може працювати на вищих посадах в Україні. Він був віцепрем'єр-міністром при Миколі Азарові. А у 2012 році – заступником голови "Партії регіонів".
      Призначення Тігіпка прем'єром відбудеться найближчим часом, – ЗМІ
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Сергій Тігіпко Кабінет Міністрів України
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