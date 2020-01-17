Зеленський зустрівся з Гончаруком: про що говорили

Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком. Президент не прийняв відставку прем’єр-міністра. А також поставив перед урядом низку невідкладних завдань. Зокрема, запропонувати нову концепцію зарплат у міністерствах, відомствах та держкомпаніях. А також владнати ситуацію з преміями "Нафтогазу", оновити уряд та переформатувати міністерства.

Про розмову повідомили на сайті Офісу Президента.

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Про відставку Гончарука

Президент повідомив, що ознайомився із заявою Гончарука про відставку. Він заявив, що не приймає її та дає прем’єр-міністру шанс.

Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство,

– сказав президент.

Він також додав, що зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично.

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Про зарплати міністрів

Зеленський закликав Гончарука запропонувати Офісу Президента та йому особисто нову концепцію заробітних плат для міністрів та заступників усіх міністерств, відомств та будь-яких інших державних компаній.

"Це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами й міністрами", – додав президент. Він зазначив, що зарплати можна буде збільшувати, коли уряд покращить економічну ситуацію у країні.

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Про премії керівництву "Нафтогазу"

Також президент доручив прем’єр-міністру врегулювати премії топ-менеджерів "Нафтогазу" за отримання компенсації від "Газпрому". "Вони повинні не тільки бути прагматичними менеджерами, а й залишатися людьми", – сказав Зеленський.

Він закликав знайти вихід з цієї ситуації. Якщо керівництво "Нафтогазу" не почує уряд, людей, юристів, компанію доведеться повністю перезавантажити.

Топ-менеджери "Нафтогазу" мають отримати премію у 700 мільйонів гривень. Це 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатить Україні російський "Газпром".

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Про оновлення Кабміну

Зеленський зазначив, що не сумнівається у чесності та професійності всіх тих, хто входить до складу Кабміну. Але заради зміцнення уряду попросив Гончарука знайти слабкі місця й замінити тих керівників міністерств, які погано виконують свої обов’язки.

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Про переформатування міністерств та роботу з нардепами

Президент заявив про необхідність розділення функцій у низці міністерств. "У нас було об’єднання деяких міністерств. Це було правильне рішення, тому що у нас професійний, кадровий голод і невеликий бюджет", – наголосив він. Однак зараз, на думку Зеленського, деякі міністерства слід розділити.

Зеленський звернувся до очільника Кабміну з проханням налагодити роботу з народними депутатами всіх фракцій і з парламентськими комітетами. Адже часто вони, отримуючи законопроєкти, не мають часу з ними навіть ознайомитися, нормально попрацювати в комітетах.

Відповідь Гончарука

Прем’єр-міністр у відповідь подякував президенту за довіру та погодився із запропонованими змінами. "Мене не лякає перспектива спробувати повернути наданий аванс, кредит довіри, який ви делегували від імені суспільства. Для мене це важливе завдання, велика честь. І ми готові виконати поставлені вами завдання", – зазначив Гончарук.

Він пообіцяв до 4 лютого підготувати проміжний звіт про діяльність Кабміну та представити його в парламенті.

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