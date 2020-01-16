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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Міністерка Альона Бабак йде у відставку

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      Альона Бабак йде у відставку / 24 канал

      Очільниця Міністерства розвитку громад та територій України Альона Бабак йде у відставку. Вона першою покидає свою міністерську посаду в уряді Олексія Гончарука. Сам прем'єр вже має нову кандидатуру на її місце.

      Про це заявила заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу.

      Важливо: Міністр Бабак: Мене хочуть дискредитувати представники олігархічних груп

      Дійсно Альона Бабак написала заяву (про відставку, – 24 канал) за власним бажанням, – сказала Кравчук.

      Найімовірніше, подання про звільнення міністерки буде подане на розгляд Верховної Ради завтра, 17 січня. 

      Також профільний комітет з питань державної влади та містобудування у п'ятницю може розглянути кандидатуру нового міністра розвитку громад і територій.

      "Фракція "Слуги народу" має завтра вранці зустріч з кандидатом. Це Денис Шмигаль – голова Івано-Франківської ОДА", – повідомила депутатка. 

      Біографія: Хто така Альона Бабак – очільниця Міністерства розвитку громад і територій

      Сама Альона Бабак в інтерв'ю 24 каналу раніше наголошувала, що її хочуть дискредитувати представники олігархів, які пов'язані зі сферою будівництва.

      Думаю, що зацікавленими в тому, щоб дискредитувати мою діяльність, є представники олігархічних груп, які відносяться до сфери будівництва. Безумовно, я маю прізвища. Проте, зараз я би не називала їх. Розумію, хто стоїть за тими чи іншими групами. Чому я називаю їх олігархічними? Бо це люди, які мають гроші і мають або мали владу,
      – заявляла Бабак.

      Вона пояснила, що ці люди незадоволені політикою Мінрегіону, яка змінилася в напрямку наведення порядку у сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю.

      Що відомо про Альону Бабак?

      • За освітою 50-річна Альона Бабак – філолог. Вона закінчила Київський педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю "Іноземні мови" із присвоєнням кваліфікації вчителя іноземних мов. Також навчалася у США за спеціальністю "Бізнес адміністрування" та "фінанси".
      • Була директоркою та співзасновницею ТОВ "Інститут місцевого розвитку".
      • 27 листопада 2014 року стала народною депутаткою Верховної Ради 8-го скликання від партії "Об'єднання "Самопоміч". Згодом її призначили заступницею голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. 
      • Вже 29 серпня 2019 року парламент 9 скликання проголосував за кандидатуру Альона Бабак на посаду міністра розвитку громад і територій України.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Міністерство розвитку громад та територій Альона Бабак
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