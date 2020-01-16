Міністерка Альона Бабак йде у відставку
Очільниця Міністерства розвитку громад та територій України Альона Бабак йде у відставку. Вона першою покидає свою міністерську посаду в уряді Олексія Гончарука. Сам прем'єр вже має нову кандидатуру на її місце.
Про це заявила заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу.
Важливо: Міністр Бабак: Мене хочуть дискредитувати представники олігархічних груп
Дійсно Альона Бабак написала заяву (про відставку, – 24 канал) за власним бажанням, – сказала Кравчук.
Найімовірніше, подання про звільнення міністерки буде подане на розгляд Верховної Ради завтра, 17 січня.
Також профільний комітет з питань державної влади та містобудування у п'ятницю може розглянути кандидатуру нового міністра розвитку громад і територій.
"Фракція "Слуги народу" має завтра вранці зустріч з кандидатом. Це Денис Шмигаль – голова Івано-Франківської ОДА", – повідомила депутатка.
Біографія: Хто така Альона Бабак – очільниця Міністерства розвитку громад і територій
Сама Альона Бабак в інтерв'ю 24 каналу раніше наголошувала, що її хочуть дискредитувати представники олігархів, які пов'язані зі сферою будівництва.
Думаю, що зацікавленими в тому, щоб дискредитувати мою діяльність, є представники олігархічних груп, які відносяться до сфери будівництва. Безумовно, я маю прізвища. Проте, зараз я би не називала їх. Розумію, хто стоїть за тими чи іншими групами. Чому я називаю їх олігархічними? Бо це люди, які мають гроші і мають або мали владу,
– заявляла Бабак.
Вона пояснила, що ці люди незадоволені політикою Мінрегіону, яка змінилася в напрямку наведення порядку у сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю.
Що відомо про Альону Бабак?
- За освітою 50-річна Альона Бабак – філолог. Вона закінчила Київський педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю "Іноземні мови" із присвоєнням кваліфікації вчителя іноземних мов. Також навчалася у США за спеціальністю "Бізнес адміністрування" та "фінанси".
- Була директоркою та співзасновницею ТОВ "Інститут місцевого розвитку".
- 27 листопада 2014 року стала народною депутаткою Верховної Ради 8-го скликання від партії "Об'єднання "Самопоміч". Згодом її призначили заступницею голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.
- Вже 29 серпня 2019 року парламент 9 скликання проголосував за кандидатуру Альона Бабак на посаду міністра розвитку громад і територій України.
Вибір редакції
-
Як повернутись на роботу після декретної відпустки: 5 корисних порадсьогодні , 14:16
-
Зеленський зобов'язав правоохоронців за 2 тижні встановити, хто злив прослушку Гончарукасьогодні , 13:58
-
Телеведучий Нікіта Добринін освідчився фіналістці шоу "Холостяк" Дарії Квітковій: фото і відеосьогодні , 13:55