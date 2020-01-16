Міністерка Альона Бабак йде у відставку

Очільниця Міністерства розвитку громад та територій України Альона Бабак йде у відставку. Вона першою покидає свою міністерську посаду в уряді Олексія Гончарука. Сам прем'єр вже має нову кандидатуру на її місце.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу.

Важливо: Міністр Бабак: Мене хочуть дискредитувати представники олігархічних груп

Дійсно Альона Бабак написала заяву (про відставку, – 24 канал) за власним бажанням, – сказала Кравчук.

Найімовірніше, подання про звільнення міністерки буде подане на розгляд Верховної Ради завтра, 17 січня.

Також профільний комітет з питань державної влади та містобудування у п'ятницю може розглянути кандидатуру нового міністра розвитку громад і територій.

"Фракція "Слуги народу" має завтра вранці зустріч з кандидатом. Це Денис Шмигаль – голова Івано-Франківської ОДА", – повідомила депутатка.

Біографія: Хто така Альона Бабак – очільниця Міністерства розвитку громад і територій

Сама Альона Бабак в інтерв'ю 24 каналу раніше наголошувала, що її хочуть дискредитувати представники олігархів, які пов'язані зі сферою будівництва.

Думаю, що зацікавленими в тому, щоб дискредитувати мою діяльність, є представники олігархічних груп, які відносяться до сфери будівництва. Безумовно, я маю прізвища. Проте, зараз я би не називала їх. Розумію, хто стоїть за тими чи іншими групами. Чому я називаю їх олігархічними? Бо це люди, які мають гроші і мають або мали владу,

– заявляла Бабак.

Вона пояснила, що ці люди незадоволені політикою Мінрегіону, яка змінилася в напрямку наведення порядку у сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю.

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