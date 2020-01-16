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      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА
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      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА

      Министр Алена Бабак уходит в отставку, – источник

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      Алена Бабак ушла в отставку / samopomich.ua

      Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак уходит в отставку. Она первой покидает свою министерскую должность в правительстве Алексея Гончарука. Сам премьер уже имеет новую кандидатуру на ее место.

      Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук подтвердила это журналистам 24 канала.

      Важно: Министр Бабак: Меня хотят дискредитировать представители олигархических групп

      Журналист Роман Кравец в своем телеграмме сообщил, что Бабак уже написала заявление об отставке и подала его в правительство.

      Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак уходит в отставку. Ее заявление уже есть в Кабмине,
      пишет Кравец.

      Об отставке чиновницы якобы должны объявить завтра, 17 января, на профильном комитете в Верховной Раде.

      Вероятным преемником Бабак в Минразвития общин и территорий может стать председатель Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль. Его кандидатуру пока обсуждают, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в "Слуге народа".

      В то же время депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко пишет, что на место новой руководительницы Минразвития рассматривают кандидатуру депутата от "Слуги народа" Елены Шуляк.

      Биография: Кто такая Алена Бабак – руководительница Министерства развития общин и территорий

      Сама Алена Бабак в интервью 24 каналу ранее отмечала, что ее хотят дискредитировать представители олигархов, которые связаны со сферой строительства.

      Думаю, что заинтересованными в том, чтобы дискредитировать мою деятельность, являются представители олигархических групп, которые относятся к сфере строительства. Безусловно, у меня есть фамилии. Однако, сейчас я бы не называла их. Понимаю, кто стоит за теми или иными группами. Почему я называю их олигархическими? Потому что это люди, которые имеют деньги и имеют или имели власть,
      – заявляла Бабак.

      Она объяснила, что эти люди недовольны политикой Минразвития, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планирования территорий и архитектурно-строительного контроля.

      Что известно про Алену Бабак?

      • По образованию 50-летняя Алена Бабак – филолог. Она закончила Киевский педагогический институт иностранных языков по специальности "Иностранные языки" с присвоением квалификации учителя иностранных языков. Также училась в США по специальности "Бизнес администрирование" и "Финансы".
      • Была директором и соучредителем ООО "Институт местного развития".
      • 27 ноября 2014 года стала народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва от партии "Объединение "Самопомич". Впоследствии ее назначили заместителем председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.
      • Уже 29 августа 2019 года парламент 9 созыва проголосовал за кандидатуру Алены Бабак на должность министра развития общин и территорий Украины.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Слуга народа Министерство развития общин и территорий Алена Бабак Новости политики
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