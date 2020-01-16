Министр Алена Бабак уходит в отставку, – источник

Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак уходит в отставку. Она первой покидает свою министерскую должность в правительстве Алексея Гончарука. Сам премьер уже имеет новую кандидатуру на ее место.

Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук подтвердила это журналистам 24 канала.

Важно: Министр Бабак: Меня хотят дискредитировать представители олигархических групп

Журналист Роман Кравец в своем телеграмме сообщил, что Бабак уже написала заявление об отставке и подала его в правительство.

Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак уходит в отставку. Ее заявление уже есть в Кабмине,

– пишет Кравец.

Об отставке чиновницы якобы должны объявить завтра, 17 января, на профильном комитете в Верховной Раде.

Вероятным преемником Бабак в Минразвития общин и территорий может стать председатель Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль. Его кандидатуру пока обсуждают, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в "Слуге народа".

В то же время депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко пишет, что на место новой руководительницы Минразвития рассматривают кандидатуру депутата от "Слуги народа" Елены Шуляк.

Биография: Кто такая Алена Бабак – руководительница Министерства развития общин и территорий

Сама Алена Бабак в интервью 24 каналу ранее отмечала, что ее хотят дискредитировать представители олигархов, которые связаны со сферой строительства.

Думаю, что заинтересованными в том, чтобы дискредитировать мою деятельность, являются представители олигархических групп, которые относятся к сфере строительства. Безусловно, у меня есть фамилии. Однако, сейчас я бы не называла их. Понимаю, кто стоит за теми или иными группами. Почему я называю их олигархическими? Потому что это люди, которые имеют деньги и имеют или имели власть,

– заявляла Бабак.

Она объяснила, что эти люди недовольны политикой Минразвития, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планирования территорий и архитектурно-строительного контроля.

Что известно про Алену Бабак?