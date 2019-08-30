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      Алена Бабак возглавила новое Министерство развития общин и территорий: что о ней известно

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      Алена Бабак возглавила новое Министерство развития общин и территорий
      Алена Бабак возглавила новое Министерство развития общин и территорий / Колаж 24 каналу

      Алена Бабак стала начальником новосозданного Министерства развития общин и территорий Украины. Далее в материале читайте, что стоит знать о чиновнице.

      29 августа во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва новоизбранные нардепы назначили новый состав Кабинета министров. Новым премьером стал 35-летний Алексей Гончарук.

      Узнайте больше: Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины

      В новом правительстве произошло объединение 8 министерств в 4 и было создано новое министерство. Именно новосозданное Министерство развития общин и территорий возглавила Алена Бабак.

      Кабінет міністрів премєр Гончарук інфографіка
      Кто попал в новый Кабинет министров / инфографика 24 канала

       

       

      В предыдущем правительстве существовало Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое возглавлял вице-премьер Геннадий Зубко.

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      Кто такая Алена Бабак?

      Ей 49 лет. Родом из Кривого Рода. Была народным депутатом 8-го созыва, пройдя по списку партии "Объединение "Самопомич", и была заместителем главы Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

      До депутатства была директором и соучредителем ООО "Институт местного развития".

      По образованию Алена Бабак филолог – закончила Киевский педагогический институт иностранных языков по специальности "Иностранные языки" с присвоением квалификации учителя иностранных языков.

      В 1996-м получила грант на обучение в США, а в 1998-м получила квалификацию магистра Университета Old Dominion (штат Вирджиния, США) по специальности "Бизнес администрирование" и специализации "финансы".

      Альона Бабак міністр
      Алена Бабак возглавила новое Министерство развития общин и территорий / Фото: samopomich.ua

      В Верховной Раде 8-го созыва Алена Бабак входила в межведомственную рабочую группу по подготовке предложений относительно монетизации жилищных субсидий.

      Была соавтором ряда законов, среди которых "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях", "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей", "Об энергетической эффективности зданий", "О жилищно-коммунальных услугах".

      Является опытным экспертом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

      В марте 2017 Алена Бабак сообщила о своем решении сложить мандат депутата Верховной Рады, однако тогда Рада за это так и не проголосовала.

      Что Бабак указывает в декларации?

      Согласно декларации за 2018-й год, Алена Бабак владеет тремя квартирами в Киеве площадью 48, 56 и 188 квадратных метров. Правда, ей принадлежит по 50% этой недвижимости, другая половина записана на Владимира Бабака.

      Алена Бабак также задекларировал три земельных участка площадью по 25 акров каждый в селе Рославичи Васильковского района под Киевом. Один из них записан на дочь Екатерину.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Кабинет Министров Украины Алена Бабак Министерство развития общин и территорий Новости недвижимости Украины Новости недвижимости ЖКХ
      Источник: 24 канал
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