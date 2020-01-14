Министр Алена Бабак прокомментировала слухи о своей отставке

В прессе появилась информация, что глава Минразвития общин и территорий Алена Бабак может стать первым министром нового правительства, которого отправят в отставку. Сама же чиновница считает, что таким образом определенный круг заинтересованных лиц пытается манипулировать общественным мнением.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 24 канала.

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Бабак подчеркнула, что слухи о ее отставке распространяют не представители команды президента Зеленского.

Это – специальная дискредитация и манипулирование общественным мнением. Ведь это – информация не от Кабмина, не от парламента, у которого есть эти полномочия, и даже не от Офиса Президента,

– подчеркнула она.

И добавила, что в политике никогда нет ничего стабильного, могут быть разные неожиданные вещи. Однако пока информация о ее увольнении не является официальной позицией правительства или парламента.

"Я только могу предполагать, что есть люди, которые заинтересованы в моей отставке. Более того, из текста, который есть в публикациях, берутся только две сферы деятельности министерства – строительства и децентрализации. На них и равняют вроде бы эффективность моей работы", – отметила Бабак.

По словам чиновницы, в общем министерство отвечает за формирование и частично реализацию семи государственных политик. В частности за сферы:

• централизованного водоснабжения и водоотведения;

• теплоснабжения;

• обращение с бытовыми отходами;

• децентрализацию – реформу местного самоуправления и территориальную организацию власти;

• архитектурную деятельность и градостроительство (строительство – как отдельный блок)

• региональную политику и развитие регионов.

"То есть очень широкий круг ответственности у министерства. Я думаю, что заинтересованными в том, чтобы дискредитировать мою деятельность, являются представители олигархических групп, которые связаны со сферой строительства", – убеждена Бабак.

Я понимаю, кто стоит за теми или иными группами. Почему я называю их олигархическими? Потому что это те, у кого есть деньги, и у кого была или есть власть,

– заверила она.

И объяснила: эти люди недовольны тем, что политика министерства изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планирования территорий и архитектурно-строительного контроля.

Алена Бабак о слухах насчет своей отставки: смотрите видео

Читайте полный текст эксклюзивного интервью и смотрите видео разговора завтра, 15 января, на сайте 24 канала.