23:48
14 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танец Путина с Бушем. Неизлечимая Поклонская
      Вєсті Кремля
      22:29, сегодня
      Вести.UA: "Квартал 95" атакуют российские хакеры. ОПЗЖ пугает украинцев
      Вєсті.UA
      19:59, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Министр Алена Бабак прокомментировала слухи о своей отставке

      47 Читати новину українською
      Глава Минразвития общин и территорий Алена Бабак / slovoidilo.ua

      В прессе появилась информация, что глава Минразвития общин и территорий Алена Бабак может стать первым министром нового правительства, которого отправят в отставку. Сама же чиновница считает, что таким образом определенный круг заинтересованных лиц пытается манипулировать общественным мнением.

      Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 24 канала.

      К теме: Кто такая Алена Бабак – биография главы Министерства развития общин и территорий

      Бабак подчеркнула, что слухи о ее отставке распространяют не представители команды президента Зеленского.

      Это – специальная дискредитация и манипулирование общественным мнением. Ведь это – информация не от Кабмина, не от парламента, у которого есть эти полномочия, и даже не от Офиса Президента,
      – подчеркнула она.

      И добавила, что в политике никогда нет ничего стабильного, могут быть разные неожиданные вещи. Однако пока информация о ее увольнении не является официальной позицией правительства или парламента.

      "Я только могу предполагать, что есть люди, которые заинтересованы в моей отставке. Более того, из текста, который есть в публикациях, берутся только две сферы деятельности министерства – строительства и децентрализации. На них и равняют вроде бы эффективность моей работы", – отметила Бабак.

      По словам чиновницы, в общем министерство отвечает за формирование и частично реализацию семи государственных политик. В частности за сферы:

      • централизованного водоснабжения и водоотведения;
      • теплоснабжения;
      • обращение с бытовыми отходами;
      • децентрализацию – реформу местного самоуправления и территориальную организацию власти;
      • архитектурную деятельность и градостроительство (строительство – как отдельный блок)
      • региональную политику и развитие регионов.

      "То есть очень широкий круг ответственности у министерства. Я думаю, что заинтересованными в том, чтобы дискредитировать мою деятельность, являются представители олигархических групп, которые связаны со сферой строительства", – убеждена Бабак.

      Я понимаю, кто стоит за теми или иными группами. Почему я называю их олигархическими? Потому что это те, у кого есть деньги, и у кого была или есть власть,
      – заверила она.

      И объяснила: эти люди недовольны тем, что политика министерства изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планирования территорий и архитектурно-строительного контроля.

      Алена Бабак о слухах насчет своей отставки: смотрите видео

      Читайте полный текст эксклюзивного интервью и смотрите видео разговора завтра, 15 января, на сайте 24 канала.

      Ядерные боеголовки в мире – сколько их есть и в каких странах: инфографика
      сегодня
      1390
      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство развития общин и территорий Алена Бабак
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 23:30 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Людмила Гаврилюк 2981
      сегодня , 22:23 Главные новости 14 января: арест подозреваемых в сбивании самолета МАУ, Венедиктова уже не депут
      Ірина Вихрущ 237
      сегодня , 11:23 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      1212
      9 января , 17:00 Аллергия на домашних животных: что именно провоцирует аллергические реакции
      153
      сегодня , 22:00 Миллиарды на закупки: кто из госзаказчиков потратил больше всего бюджетных средств
      ProZorro 323
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук