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      Міністерка Альона Бабак прокоментувала чутки про свою відставку

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      Очільниця Мінрозвитку та громад Альона Бабак / slovoidilo.ua

      У пресі з'явилася інформація, що глава Мінрозвитку громад та територій Альона Бабак може стати першим міністром нового уряду, якого відправлять у відставку. Сама ж чиновниця вважає, що таким чином певне коло зацікавлених осіб намагається маніпулювати суспільною думкою.

      Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу.

      До теми: Хто така Альона Бабакбіографія очільниці Міністерства розвитку громад і територій

      Бабак підкреслила, що чутки щодо її відставки поширюють не представники команди президента Зеленського. 

      Це – спеціальна дискредитація та маніпулювання суспільною думкою. Адже це – інформація не від Кабміну, не від парламенту, який має ці повноваження, і навіть не від Офісу Президента,
      – наголосила вона.

      Й додала, що у політиці ніколи немає нічого стабільного, можуть бути різні неочікувані речі. Проте наразі інформація щодо її звільнення не є офіційною позицією уряду чи парламенту. 

      "Я лише можу припускати, що є люди, які зацікавлені у моїй відставці. Ба більше, з тексту, який є у публікаціях, беруться лише дві сфери діяльності міністерства – будівництва та децентралізації. На них і порівнюють начебто ефективність моєї роботи", – зазначила Бабак. 

      За словами чиновниці, загалом міністерство відповідає за формування та частково реалізацію семи державних політик. Зокрема за сфери:

      • централізованого водопостачання та водовідведення;
      • теплопостачання;
      • поводження з побутовими відходами;
      • децентралізацію – реформу місцевого самоврядування та територіальну організацію влади;
      • архітектурну діяльність та містобудування (будівництво – як окремий блок);
      • регіональну політику та розвиток регіонів. 

      "Тобто є дуже широке коло відповідальності у міністерства. Я думаю, що зацікавленими в тому, щоб дискредитувати мою діяльність, є представники олігархічних груп, які пов'язані зі сферою будівництва", – переконана Бабак.

      Я розумію, хто стоїть за тими чи іншими групами. Чому я називаю їх олігархічними? Бо це ті, у кого є гроші, і хто мав або має владу,
      – запевнила вона.

      І пояснила: ці люди незадоволені тим, що політика міністерства змінилася в напрямку наведення порядку у сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю.

      Альона Бабак про чутки щодо своєї відставки: дивіться відео

      Читайте повний текст ексклюзивного інтерв'ю та дивіться відео розмови завтра, 15 січня, на сайті 24 каналу.

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      14 січня
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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини політики Новини України Альона Бабак Міністерство розвитку громад та територій
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