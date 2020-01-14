Міністерка Альона Бабак прокоментувала чутки про свою відставку

У пресі з'явилася інформація, що глава Мінрозвитку громад та територій Альона Бабак може стати першим міністром нового уряду, якого відправлять у відставку. Сама ж чиновниця вважає, що таким чином певне коло зацікавлених осіб намагається маніпулювати суспільною думкою.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу.

До теми: Хто така Альона Бабак – біографія очільниці Міністерства розвитку громад і територій

Бабак підкреслила, що чутки щодо її відставки поширюють не представники команди президента Зеленського.

Це – спеціальна дискредитація та маніпулювання суспільною думкою. Адже це – інформація не від Кабміну, не від парламенту, який має ці повноваження, і навіть не від Офісу Президента,

– наголосила вона.

Й додала, що у політиці ніколи немає нічого стабільного, можуть бути різні неочікувані речі. Проте наразі інформація щодо її звільнення не є офіційною позицією уряду чи парламенту.

"Я лише можу припускати, що є люди, які зацікавлені у моїй відставці. Ба більше, з тексту, який є у публікаціях, беруться лише дві сфери діяльності міністерства – будівництва та децентралізації. На них і порівнюють начебто ефективність моєї роботи", – зазначила Бабак.

За словами чиновниці, загалом міністерство відповідає за формування та частково реалізацію семи державних політик. Зокрема за сфери:

• централізованого водопостачання та водовідведення;

• теплопостачання;

• поводження з побутовими відходами;

• децентралізацію – реформу місцевого самоврядування та територіальну організацію влади;

• архітектурну діяльність та містобудування (будівництво – як окремий блок);

• регіональну політику та розвиток регіонів.

"Тобто є дуже широке коло відповідальності у міністерства. Я думаю, що зацікавленими в тому, щоб дискредитувати мою діяльність, є представники олігархічних груп, які пов'язані зі сферою будівництва", – переконана Бабак.

Я розумію, хто стоїть за тими чи іншими групами. Чому я називаю їх олігархічними? Бо це ті, у кого є гроші, і хто мав або має владу,

– запевнила вона.

І пояснила: ці люди незадоволені тим, що політика міністерства змінилася в напрямку наведення порядку у сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю.

Альона Бабак про чутки щодо своєї відставки: дивіться відео

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