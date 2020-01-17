Гончарук анонсував важливі зміни для України у 2020 році

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Він передав її президенту Володимиру Зеленському. Водночас Гончарук підбив підсумки 4-місячної роботи та окреслив головні напрямки розвитку уряду у 2020 році.

Головні зміни у 2020 році

Як написав Олексій Гончарук на своїй сторінці у фейсбук, його уряд підготував "серйозний фундамент для розвитку країни у 2020 році".

Важливо! Гончарук написав заяву про відставку

Поки ще чинний прем'єр окреслив декілька планів, які мають втілитися у життя у 2020 році:

1. Запуск перших державних онлайн-сервісів, що спростять життя людей.

2. З 1 лютого в Україні запрацює програма доступного кредитування для підприємців – 5/7/9%, а вже восени метою є іпотека під 11 – 12%.

3. З 1 березня уряд запустить програму "Велике будівництво". Це дозволить відремонтувати та побудувати понад 4000 кілометрів доріг, якісно оновити 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів та 200 приймальних відділень.



З 1 березня уряд запустить програму "Велике будівництво"

4. Ми ухвалили програму медичних гарантій. З 1 квітня держава повністю буде компенсувати витрати на пологи, лікування інсульту, інфаркту. Розширили програму "Доступні ліки", до якої включено інсулін.

5. Підготували до запуску приватизації понад 500 збиткових не стратегічних підприємств, а це додаткові приблизно 12 мільярдів гривень до держбюджету.

6. Уряд не буде більше переплачувати по зовнішнім та внутрішнім зобов'язанням. За останній місяць ми залучали ресурси по 2,22% в євро і 9,88% в гривні. Це найкращий показник за 10 останніх років і важливий фактор для зростання всієї економіки країни.

Підсумовуючи, Гончарук назвав головний виклик – подолання корупції у державному секторі.

На жаль, за кілька місяців досить складно знищити кримінальні схеми, які вибудовувалися десятиріччями. Головне, що зупинятися ми не маємо права та не будемо! Як би цього не хотіли наші опоненти, що звикли жити у тіні,

– написав Гончарук.

Зранку 17 січня Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про відставку. В Офісі Президента уже відреагували на заяву. У пресслужбі повідомили, що Зеленський розгляне її, а про результати повідомлять окремо.

Що відомо про скандал довкола "прослушки Гончарука"

15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси: прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів. В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

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Під час розмови людина, що за голосом схожа на Гончарука сказала, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці. У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що Гончарук після оприлюднення цих записів написав заяву про звільнення.