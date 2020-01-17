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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Гончарук анонсировал важные изменения для Украины в 2020 году

      49 Читати новину українською
      Алексей Гончарук

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Он передал его президенту Владимиру Зеленскому. В то же время Гончарук подвел итоги 4-месячной работы и очертил главные направления развития правительства в 2020 году.

      Как написал Алексей Гончарук на своей странице в фейсбук, его правительство подготовило "серьезный фундамент для развития страны в 2020 году".

      Важно! Гончарук написал заявление об отставке

      Пока еще действующий премьер обозначил несколько планов, которые должны воплотиться в жизнь в 2020 году:

      1. Запуск первых государственных онлайн-сервисов, которые упростят жизнь людей.

      2. С 1 февраля в Украине заработает программа доступного кредитования для предпринимателей – 5/7/9%, а уже осенью целью является ипотека под 11 – 12%.

      3. С 1 марта правительство запустит программу "Большое строительство". Это позволит отремонтировать и построить более 4000 километров дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.


      С 1 марта правительство запустит программу "Большая стройка"

      4. Мы приняли программу медицинских гарантий. С 1 апреля государство будет полностью компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширили программу "Доступные лекарства", в которую включен инсулин.

      5. Подготовили к запуску приватизации более 500 убыточных не стратегических предприятий, а это дополнительные примерно 12 миллиардов гривен в госбюджет.

      6. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц мы привлекали ресурсы по 2,22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны.

      Подытоживая, Гончарук назвал главный вызов – преодоление коррупции в государственном секторе.

      К сожалению, за несколько месяцев достаточно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени,
      – написал Гончарук.

      Утром 17 января Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке. В Офисе Президента уже отреагировали на заявление. В пресс-службе сообщили, что Зеленский рассмотрит его, а о результатах сообщат отдельно.

      Что известно о скандале вокруг "прослушки Гончарука"

      15 января в Сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса: премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, главы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова, заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив. В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

      К теме: "Слуги народа" обратились в СБУ из-за прослушки Гончарука

      Во время разговора человек, по голосу похож на Гончарука сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике. В Кабинете министров опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Офіс Президента Верховная Рада Прослушка Гончарука Скандал Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики
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