Вітренко пояснив, за що він з представниками "Нафтогазу" отримає величезну премію

Юрій Вітренко ще не отримував премію за перемогу в Стокгольмському арбітражі, за результатами якої російський "Газпром" сплатив українській компанії 2,9 мільярда доларів. Однак винагороду йому та іншим представникам "Нафтогазу" дали за результат.

Премія Вітренкові була призначена за результат, про виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Вітренко при цьому наголосив, що цей результат "передусім залежав від його конкретних дій".

Стокгольмський арбітраж за транзитним контрактом був ініційований мною. Разом із невеличкою командою ми обґрунтували з економічної точки зору наші позовні вимоги – коли майже ніхто не вірив, що в нас щось вийде,

– пояснив Вітренко.

Він додав, що премії може призначити лише "правління "Нафтогазу" – відповідно до рішення наглядової ради". Окрім того, Вітренко наголосив, що не визначав розміру премії.

"Премії не призначалися наперед. Вони призначалися за вже наявний результат. Тобто минулого разу — щодо отриманих у вигляді газу від "Газпрому" 2,1 мільярда доларів. Наразі можу абсолютно чесно стверджувати, що премії за отримані від "Газпрому" напередодні Нового року 2,9 мільярда доларів ще не були призначені", – додав він.

Топ-менеджери "Нафтогазу" мають отримати премію у 700 мільйонів гривень. Це 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатить Україні російський "Газпром".

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