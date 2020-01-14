Витренко объяснил, за что он с представителями "Нафтогаза" получит огромную премию
Юрий Витренко еще не получал премию за победу в Стокгольмском арбитраже, по результатам которого российский "Газпром" оплатил украинской компании 2,9 миллиарда долларов. Однако вознаграждение ему и другим представителям "Нафтогаза" дали за результат.
Премия Витренко была назначена за результат, о чем исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" написал на своей фейсбук-странице.
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Витренко при этом подчеркнул, что этот результат "прежде всего зависел от его конкретных действий".
Стокгольмский арбитраж по транзитному контракту был инициирован мной. Вместе с небольшой командой мы обосновали с экономической точки зрения наши исковые требования – когда почти никто не верил, что у нас что-то получится,
– пояснил Витренко.
Он добавил, что премии может назначить только "правление "Нафтогаза" – согласно решению наблюдательного совета". Кроме того, Витренко отметил, что не определял размера премии.
"Премии не назначались наперед. Они назначались за уже имеющийся результат. То есть в прошлый раз – по полученным в виде газа от "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов. Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от "Газпрома" накануне Нового года 2,9 миллиарда долларов еще не были назначены", – добавил он.
Топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить премию в 700 миллионов гривен. Это 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".
Что надо знать о новом транзитном договоре Украины с Россией
- 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
- 1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту.
- Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.