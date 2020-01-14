Витренко объяснил, за что он с представителями "Нафтогаза" получит огромную премию

Юрий Витренко еще не получал премию за победу в Стокгольмском арбитраже, по результатам которого российский "Газпром" оплатил украинской компании 2,9 миллиарда долларов. Однако вознаграждение ему и другим представителям "Нафтогаза" дали за результат.

Премия Витренко была назначена за результат, о чем исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" написал на своей фейсбук-странице.

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Витренко при этом подчеркнул, что этот результат "прежде всего зависел от его конкретных действий".

Стокгольмский арбитраж по транзитному контракту был инициирован мной. Вместе с небольшой командой мы обосновали с экономической точки зрения наши исковые требования – когда почти никто не верил, что у нас что-то получится,

– пояснил Витренко.

Он добавил, что премии может назначить только "правление "Нафтогаза" – согласно решению наблюдательного совета". Кроме того, Витренко отметил, что не определял размера премии.

"Премии не назначались наперед. Они назначались за уже имеющийся результат. То есть в прошлый раз – по полученным в виде газа от "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов. Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от "Газпрома" накануне Нового года 2,9 миллиарда долларов еще не были назначены", – добавил он.

Топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить премию в 700 миллионов гривен. Это 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

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