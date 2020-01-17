Зеленський не прийняв відставку Гончарука та дав йому шанс

Відбулася зустріч українського президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Сторони, зокрема, обговорили і заяву про відставку, яку написав чинний голова уряду.

Зеленський розповів, що ознайомився із цією заявою. Також він заявив, що не приймає відставку Гончарука та дає йому шанс.

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У зв’язку з останніми з останніми конфліктними ситуаціями чи зі скандалами, чи, як завгодно, з дуже неприємною ситуацією. Ви знаєте, яке у мене – особисте до Вас ставлення, і Ви це прекрасно знаєте. І особисто ставлення до Вашого молодого уряду. Я подумав, і мені здається, що правильно буде надати Вам шанс і шанс Вашому уряду, якщо Ви вирішите деякі речі, які сьогодні є дуже важливими та дуже турбують наше суспільство,

– зауважив президент.

За його словами, мовиться про

заробітні плати (Гончарук має запропонувати Офісу Президента та Зеленському особисто нову концепцію заробітних плат у всіх державних структурах і органах);

(Гончарук має запропонувати Офісу Президента та Зеленському особисто нову концепцію заробітних плат у всіх державних структурах і органах); ситуацію з преміями у "Нафтогазі" , які вони отримали за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі (за словами Зеленського керівники "Нафтогазу" мають бути не лише прагматичними менеджерами, а ще й залишатися людьми, тому Гончарук має знайти вихід);

, які вони отримали за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі (за словами Зеленського керівники "Нафтогазу" мають бути не лише прагматичними менеджерами, а ще й залишатися людьми, тому Гончарук має знайти вихід); зміцнення уряду (Зеленський не сумнівається у чесності нинішнього Кабміну та просить Гончарука знайти слабкі місця та зробити відповідні заміни);

(Зеленський не сумнівається у чесності нинішнього Кабміну та просить Гончарука знайти слабкі місця та зробити відповідні заміни); розділення деяких міністерств (є питання до Мінекономіки, яке займається всім, зокрема сільським господарством, Мінкультури та Міністерства ветеранів);

(є питання до Мінекономіки, яке займається всім, зокрема сільським господарством, Мінкультури та Міністерства ветеранів); налагодження роботи уряду з депутатами ВР і парламентськими комітетами (Гончарук глибоко знає про усі процеси, які відбуваються в Україні та уряді, натомість депутати таких знань не мають і не мають часу ознайомитися з непопулярними та реформаторськими законопроєктами – це ненормально та треба цей процес налагодити).

"Загалом щодо мого рішення хочу Вам нагадати про початок нашої роботи. Маю на увазі, що суспільство та я надали Вам і уряду великий кредит довіри. Тому, мені здається, що Ви ще за цей кредит не розрахувалися перед нашим суспільством, і Ви маєте багато енергії це зробити", – підсумував Зеленський.

Гончарук, зі свого боку, подякував президентові за довіру. Прем’єр погодився з тим, що у його роботі справді є недоліки.

Ви дуже точно перелічили завдання, які, на мою думку, мають бути виконаними. Тому ми обов’язково всі ці завдання уважно вивчимо та найближчим часом спробуємо виконати,

– зазначив посадовець.

Також очільник Кабміну анонсував, що 14 лютого у парламенті уряд представить звіт своєї роботи.

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Дивіться відео зустрічі Зеленського та Гончарука

Що відомо про відставку Гончарука

Уранці 17 січня Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент. Такий крок він пояснив необхідністю забрати будь-які сумніви поваги та довіри до президента.

Згідно із законом, прем’єр, аби подати у відставку має звернутися до Верховної Ради, а потім вже цю відставку має підтвердити президент. Офіційне ж подання на ім’я президента не є потрібним.

Крім того, Гончарук наголосив, що його команда – "команда порядних людей", а також запевнив, що на "топ-рівні в уряді корупції немає". За його словами, за кілька місяців досить складно знищити кримінальні схеми, але потрібно не зупинятися.

Згодом з'явилася інформація, що через імовірну відставку Гончарука Кабмін зібрався на консультації. А президент Зеленський заяву прем'єра розгляне найближчим часом.

Під час виступу у парламенті Гончарук пояснив, що свою заяву про відставку оформив відповідно до Конституції, тобто написав її на ім’я голови Верховної Ради, і президент має право внести її у парламент у будь-який момент.

Щодо того, чому її спершу передав Зеленському, а не Раді, Гончарук повідомив, що таким чином хотів підкреслити, що вони з президентом прийшли до влади єдиною командою, щоб змінювати країну.

Ми всі його поважаємо, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми – одна команда. Нею ми і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати у штатному режимі. До того моменту, поки президент не ухвалить рішення, хто у великій команді може працювати,

– пояснив Олексій Гончарук.

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Які події передували заяві про відставку Гончарука

15 січня у мережу злили аудіозаписи з голосами нібито прем'єра Олексія Гончарука, заступників голови НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова та заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів. Остання заявила, що це не її голос. Вони готували пояснення президенту щодо економічної політики, причин і наслідків зростання курсу гривні. Під час розмови не лунає нічого кримінального та протизаконного. Здебільшого українські посадовці обговорюють робочі моменти та економічну ситуацію в Україні.

Однак, поява цих записів усе ж набула резонансу. Передусім через те, що прослуховування кабінету прем'єра вже апріорі є гучною подією. Крім того, людин з голосом, схожим на голос Гончарука, відзначається кількома гучними фразами. Він, зокрема, каже, що є "повним профаном" у економіці. Також "Гончарук" зауважив, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" означає "просте"), називає гаранта Вовою та збирається йому пояснити економічні процеси в країні на прикладі салату "Олів’є". Крім того, лунають слова "соросята ухандохали економіку".

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