Зеленський "помилує" Гончарука, – листування "слуг народу"

Нардепи від "Слуги народу" вранці 17 січня активно листувалися про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. З одного з таких листувань випливає, що ніхто відправляти главу уряду у відставку не збирається.

Заяву Гончарука про відставку у листуванні, зокрема, обговорював нардеп від "Слуги народу" Анатолій Драбовський, повідомляє "Цензор.Нет", публікуючи відповідні фотодокази.

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Арахамія нас запевнив, що президент його помилує. Прем'єр написав заяву на президента, мав би на Верховну...,

– мовиться у листуванні Драбовського.



Листування Драбовського про відставку Гончарука / Фото "Цензор.Нет"



Листування Драбовського про відставку Гончарука / Фото "Цензор.Нет"

Тим часом у листуванні "слуги народу" Андрія Задорожного зафіксували на фото посилання на скандальні аудіозаписи "прослушки Гончарука".

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Листування Задорожного про "прослушку Гончарука" / Фото "Цензор.Нет"

Глава Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова листувалася з абонентом Гончарук Олексій.

- Дякую, Галечко. Звичайно, не буду. Важлива позиція фракції, – пише Гончарук

- Ми за тебе! – відповідає Третьякова.

- У тобі я не сумніваюся. Питання – хто "ми", – відповідає Гончарук

- 70-80... Працюємо далі. Життя..., – відповіла Третьякова.



Листування Третьякової з абонентом Гончарук Олексій / Фото "Цензор.Нет"



Листування Третьякової з абонентом Гончарук Олексій / Фото "Цензор.Нет"

Потім депутатка переглянула повідомлення у групі SLUGA SPEAKERS NEW.

"Чого тільки люди не зроблять, щоб не приходити на годину запитань до уряду", – пишуть у групі

"Гончаруку треба було б бути у ВРУ на годині уряду", – пише Третьякова.

"От не переконана. Був би с*ач і показова прочуханка", – відповідає депутатка Анастасія Красносільська.

"А так картинка, що влади немає в країні", – відповідає їй Третьякова.



Листування Третьякової у групі SLUGA SPEAKERS NEW / Фото "Цензор.Нет"

Що відомо про ймовірну відставку Гончарука

Вранці 17 січня Гончарук заявив, що написав заяву про відставку та передав її Зеленському. В Офісі Президента повідомили, що глава держави розгляне цю заяву.

Згодом під час виступу в парламенту Гончарук уточнив, що його заява про відставку оформлена відповідно до Конституції, тобто написана на ім'я голови Верховної Ради, і президент має право внести її у парламент у будь-який момент.

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Пояснюючи в Раді причини своєї заяви про відставку, Гончарук сказав, що останнім часом уряд став жертвою великої кількості інформаційних атак та маніпуляцій. Мовляв, їх мета – розбрат всередині владної команди та створення уявлення про те, що хтось не поважає президента.

"Це не правда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми – одна команда. Нею ми і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати у штатному режимі. До того моменту, поки президент не ухвалить рішення, хто у великій команді може працювати", – сказав прем’єр.

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