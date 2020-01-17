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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Прем'єр Гончарук звернувся до Ради і пояснив свою заяву про відставку: відео

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      Гончарук після заяви про відставку виступив перед парламентом / фото: КМУ

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук з трибуни Верховної Ради розповів, що його заява про відставку, яку він передав президенту, оформлена відповідно до Конституції. Мовляв, вона написана на ім'я голови Верховної Ради, і президент має право внести її у парламент у будь-який момент.

      Саме такий спосіб подачі заяви про відставку пов'язаний з тим, що прем'єр разом з президентом прийшли до влади єдиною командою, щоб змінювати країну, пояснив Олексій Гончарук виступаючи у Верховній Раді.

      Важливо! Гончарук написав заяву про відставку

      Ми прийшли у владу змінювати країну завдяки цій людині – завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%,
      – заявив прем'єр.

      Він також підкреслив, що останнім часом уряд став жертвою великої кількості інформаційних атак та маніпуляцій. Мовляв, їх метою є створити розбрат всередині владної команди та створити уявлення про те, що хтось не поважає президента.

      "Це не правда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми – одна команда. Нею ми і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати у штатному режимі. До того моменту, поки президент не ухвалить рішення, хто у великій команді може працювати", – пояснив Олексій Гончарук.

      Окремо він звернувся до фракції "Слуги народу", заявивши, що її представники разом з Кабінетом Міністрів "зробили дуже багато для того, щоб у 2020 році українці жили краще".

      Ми готові зробити значно більше разом з вами. Та для цього нам потрібно бути єдиними. Я вам дуже дякую за підтримку, яку я вже сьогодні отримав. Пропоную вам підтримувати у тому ж дусі – ви круті, ви майбутнє цієї країни. Разом ми зробимо більше, дякую вам,
      – резюмував Олексій Гончарук.

      Звернення Олексія Гончарука до Ради: дивіться відео

      Процедура відставки прем'єра: як вона відбувається і чому це важливо

      В Україні, згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада України. Тому Олексій Гончарук потрапив під шквал критики, буцімто через "неправильну" подачу заяви про відставку.

      Цікаво: Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра

      Як пояснив сам прем'єр-міністр, він написав заяву на ім'я голови Верховної Ради України, але дав її президенту. У такий спосіб він хоче продемонструвати свою довіру главі держави. Імовірно, через записи з Кабміну, які потрапили у мережу. На них прем'єр, зокрема, обговорював президента.

      Що відомо про ймовірну відставку Гончарука

      Вранці 17 січня на своїй фейсбук-сторінці Гончарук заявив, що написав заяву про відставку та передав її Зеленському. В Офісі Президента повідомили, що глава держави розгляне цю заяву.

      "Щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в Парламент", – мовиться у дописі прем'єра.

      Що передувало заяві Гончарука про відставку

      Усе почалося, коли у мережі опублікували аудіозапис так званої прослушки Гончарука. На ньому кілька людей обговорюють підготовку доповіді Зеленському про економічну політику, причини і наслідки зміцнення гривні. Людина з голосом, схожим на голос Гончарука, на записі говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці".

      Окрім Гончарука, на записі зафіксовані начебто голоси заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, міністерки фінансів Оксани Маркарова, заступниці керівника Офісу Президента Юлія Ковалів та інші. Пізніше Ковалів спростувала свою участь у такій нараді. А в Кабміні заявили, що не мають інформації про справжність поширених аудіозаписів.

      Згодом Олексій Гончарук заявив про те, що проти уряду і команди президента "працюють багато людей, які хочуть, щоб владі нічого не вдалося". У "Слузі народу" запевнили, що підстав для відставки прем'єра немає.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Президент України Слуга народу
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