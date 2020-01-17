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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Зеленський не прийме відставку Гончарука, – журналіст Бутусов

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      Зеленський може не прийняти відставку Гончарука / suspilne.media

      Президент України Володимир Зеленський не прийме відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Звільнили його глава держави вирішить тільки у разі різкого падіння свого рейтингу та рейтингу "Слуги народу".

      "Рішення узгоджене. Гончарук написав звернення до президента, президент прийме пас і відповість. Хоча за законом, звернення про відставку адресується парламенту. Загалом, інформаційна ситуація відпрацьовується", – написав на своїй фейсбук-сторінці журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

      Читайте також: Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра

      Він наголосив, що публікація записів нібито прослушки Гончарука тільки зміцнить його позиції. Розкрутка цієї акції через структури, близькі до олігарха Ігоря Коломойського, зробили неминучим підтримку уряду всіма міжнародними структурами, написав журналіст.

      Гончарука президент вирішить звільнити тільки в разі різкого падіння рейтингу Зеленського і "СН". Вплинути на таке рішення можуть у найближчій перспективі тільки вибори до місцевих рад. Вибори будуть показником легітимності влади та її авторитету,
      – резюмував Бутусов.

      Що відомо про ймовірну відставку Гончарука

      Вранці 17 січня на своїй фейсбук-сторінці Гончарук заявив, що написав заяву про відставку та передав її Зеленському. В Офісі Президента повідомили, що глава держави розгляне цю заяву.

      Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент,
      – мовиться у дописі прем’єра.

      До теми: Разумков про відставку Гончарука: Кабмін зібрався на консультації

      Що передувало заяві Гончарука про відставку

      Публікація в мережі аудіозапису так званої прослушки Гончарука. На ньому кілька людей обговорюють підготовку доповіді Зеленському про економічну політику, причини і наслідки зміцнення гривні. Людина з голосом, схожим на голос Гончарука, на записі говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці".

      Окрім Гончарука, на записі зафіксовані начебто голоси заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, міністерки фінансів Оксани Маркарова, заступниці керівника Офісу Президента Юлія Ковалів та інші. Пізніше Ковалів спростувала свою участь у такій нараді. А в Кабміні заявили, що не мають інформації про справжність поширених аудіозаписів.

      Коментуючи аудіозапис, Гончарук заявив, що проти команди президента і уряду "працює багато людей, яким хотілося, щоб нам нічого не вдалося". Після цього у "Слузі народу" заявили, що не бачать причин для відставки прем'єра.

       

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Новини політики Володимир Зеленський Журналісти
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