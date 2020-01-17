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      Зеленский не примет отставку Гончарука, – журналист Бутусов

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      Зеленский может не принять отставку Гончарука / suspilne.media

      Президент Украины Владимир Зеленский не примет отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Уволить его глава государства решит только в случае резкого падения своего рейтинга и рейтинга "Слуги народа".

      "Решение согласовано. Гончарук написал обращение к президенту, президент примет пас и ответит. Хотя по закону, обращение об отставке адресуется парламенту. В общем, информационная ситуация отрабатывается", – написал на своей странице в фейсбук журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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      Он подчеркнул, что публикация записей якобы прослушки Гончарука только укрепит его позиции. Раскрутка этой акции через структуры, близкие к олигарху Игорю Коломойскому, сделали неизбежным поддержку правительства всеми международными структурами, написал журналист.

      Гончарука президент решит уволить только в случае резкого падения рейтинга Зеленского и "СН". Повлиять на такое решение могут в ближайшей перспективе только выборы в местные советы. Выборы будут показателем легитимности власти и ее авторитета,
      – резюмировал Бутусов.

      Что известно о вероятной отставке Гончарука

      Утром 17 января на своей странице в фейсбук Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал ее Зеленскому. В Офисе Президента сообщили, что глава государства рассмотрит это заявление.

      Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент,
      - говорится в сообщении премьера.

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      Что предшествовало заявлению Гончарука об отставке

      Публикация в сети аудиозаписи так называемой прослушки Гончарука. На ней несколько человек обсуждают подготовку доклада Зеленскому об экономической политике, причинах и последствиях укрепления гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записи говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а называет себя "профаном в экономике".

      Кроме Гончарука на записи зафиксированы вроде бы голоса заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, министра финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив и другие. Позже Ковалив опровергла свое участие в таком совещании. А в Кабмине заявили, что не имеют информации о подлинности распространенных аудиозаписей.

      Комментируя аудиозапись, Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось". После этого в "Слуге народа" заявили, что не видят причин для отставки премьера.

       

       

      Главные новости 16 января: скандал с Гончаруком, первая отставка в правительстве и призыв 2020
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики Журналисты
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