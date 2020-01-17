Разумков об отставке Гончарука: Кабмин собрался на консультации

Кабинет министров Украины проводит консультации после заявления премьер-министра Алексея Гончарука, который написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в начале заседания парламента 17 января. По его словам, из-за заявления Гончарука об отставке сегодня в Раде не будет министров.

Важно: Гончарук написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины написал обращение к президенту Украины. Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такого часа вопросов к правительству не будет,

– сказал Разумков.

Однако в парламент придет министр иностранных дел Вадим Пристайко, который будет отвечать на все вопросы, как было запланировано.

Что известно об отставке Алексея Гончарука?

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.



Глава государства пообещал рассмотреть это заявление и сообщить отдельно о результатах.

С чем связана отставка Гончарука?

Со скандалом вокруг прослушки Гончарука, членов Кабмина и НБУ. В частности 15 января в Сети появились аудиозаписи с голосами якобы премьера Алексея Гончарука, заместителей главы НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, главы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова и заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

Они готовили объяснение президенту относительно экономической политики, причин и последствий роста курса гривны.

Во время разговора "Гончарук" говорит, что он "полный профан" в экономике, а у Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").

После этого пресс-служба правительства сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенных аудиозаписей.

В "Слуге народа" после публикации "прослушки" заявили, что не видят причин для отставки Гончарука. Также президентская фракция обратилась к СБУ в связи с публикацией соответствующих аудиозаписей.