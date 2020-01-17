11:42
17 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, 16 января
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, 16 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Разумков об отставке Гончарука: Кабмин собрался на консультации

      202 Читати новину українською
      Министры собрались на консультации из-за отставки Гончарука / kmu.gov.ua

      Кабинет министров Украины проводит консультации после заявления премьер-министра Алексея Гончарука, который написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

      Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в начале заседания парламента 17 января. По его словам, из-за заявления Гончарука об отставке сегодня в Раде не будет министров.

      Важно: Гончарук написал заявление об отставке

      Премьер-министр Украины написал обращение к президенту Украины. Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такого часа вопросов к правительству не будет,
      – сказал Разумков.

      Однако в парламент придет министр иностранных дел Вадим Пристайко, который будет отвечать на все вопросы, как было запланировано.

      Что известно об отставке Алексея Гончарука?
      Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

      Глава государства пообещал рассмотреть это заявление и сообщить отдельно о результатах.

      С чем связана отставка Гончарука?

      Со скандалом вокруг прослушки Гончарука, членов Кабмина и НБУ. В частности 15 января в Сети появились аудиозаписи с голосами якобы премьера Алексея Гончарука, заместителей главы НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, главы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова и заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

      Они готовили объяснение президенту относительно экономической политики, причин и последствий роста курса гривны.

      Во время разговора "Гончарук" говорит, что он "полный профан" в экономике, а у Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").

      После этого пресс-служба правительства сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенных аудиозаписей.

      В "Слуге народа" после публикации "прослушки" заявили, что не видят причин для отставки Гончарука. Также президентская фракция обратилась к СБУ в связи с публикацией соответствующих аудиозаписей.

       

       

      Главные новости 16 января: скандал с Гончаруком, первая отставка в правительстве и призыв 2020
      сегодня
      1853
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Верховная Рада Прослушка Гончарука Алексей Гончарук Вадим Пристайко Дмитрий Разумков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:43 Гончарук заявил об отставке: что нужно знать о премьер-министре
      Ірина Кошанська 37786
      сегодня , 08:40 Путин от власти не уйдет
      Віктор Шендерович 659
      16 января , 07:00 Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить
      253
      16 января , 17:00 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      560
      сегодня , 07:33 Зарплаты чиновников: сколько должен получать чиновник и какие оклады в ЕС
      Інна Жолобович 786
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук