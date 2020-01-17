Разумков про відставку Гончарука: Кабмін зібрався на консультації

Кабінет Міністрів України проводить консультації після заяви прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який написав заяву про відставку та передав її на розгляд президенту Володимиру Зеленському.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на початку засідання парламенту 17 січня. За його словами, через заяву Гончарука про відставку сьогодні в Раді не буде міністрів.

Важливо: Гончарук написав заяву про відставку

Прем'єр-міністр України написав звернення до президента України. Зараз уряд перебуває на консультаціях. Тому сьогодні як такої години запитань до уряду не буде,

– сказав Разумков.

Проте у парламент прийде міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який відповідатиме на усі запитання, як було заплановано.

Що відомо про відставку Олексія Гончарука? Очільник Кабінету Міністрів України Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент.



Глава держави пообіцяв розглянути цю заяву і повідомити окремо про результати.

З чим пов'язана відставка Гончарука?

Зі скандалом щодо прослушки Гончарука, членів Кабміну та НБУ. Зокрема 15 січня у мережі з'явилися аудіозаписи з голосами нібито прем'єра Олексія Гончарука, заступників голови НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова та заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

Вони готували пояснення президенту щодо економічної політики, причин і наслідків зростання курсу гривні.

Під час розмови "Гончарук" каже, що він "повний профан" в економіці, а в Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

Після цього пресслужба уряду повідомила, що не має інформації про справжність поширених аудіозаписів.

У "Слузі народу" після публікації "прослушки" заявили, що не бачать причин для відставки Гончарука. Також президентська фракція звернулась до СБУ у зв'язку з публікацією відповідних аудіозаписів.

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