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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      "Слуга народу" проголосує за відставку Гончарука, якщо її підтримає Зеленський, – Арахамія

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      "Слуга народу" підтримає відставку Гончарука / Пресслужба Кабміну

      Вранці 17 січня прем'єр-міністр України написав заяву про відставку. Фракція "Слуга народу" одноголосно підтримає відставку Гончарука, якщо так вирішить Володимир Зеленський.

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також підтвердив, що Олексій Гончарук прийде у Верховну Рада під час питань до уряду, пише "Інтерфакс-Україна".

      Зверніть увагу: Гончарук написав заяву про відставку

      "Якщо президент підтримає, то буде одноголосно", – сказав Арахамія про можливе голосування за відставку Гончарука.

      Відставка Гончарука: що про це відомо

      15 січня у мережу злили неоднозначну розмову нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

      Важливо: "Слуги народу" звернулися до СБУ через прослушку Гончарука

      При цьому під час розмови Гончарук сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

      Олексій Гончарук одразу спростував інформацію про оприлюднений запис, мовляв, відео "змонтували з фрагментів". Однак вже 17 січня глава Кабміну написав заяву про відставку та передав її на розгляд президенту України, "щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента".

      Важливо! Згідно зі статтею 115 Конституції України прем'єр має подати заяву про відставку в парламент, а не президенту.

      Зауважимо, що одним із перших опублікував відео у фейсбуці Олександ Дубінський. Він та нардеп Максим Бужанський останнім часом критикують Кабмін у соцмережах.

      Що каже про це Дубінський: Дубінський відповів, чи він злив запис прослушки Гончарука у соцмережі

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Кабінет Міністрів України Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Давид Арахамія Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Слуга народу
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