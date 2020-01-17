"Слуга народа" проголосует за отставку Гончарука, если ее поддержит Зеленский, – Арахамия

Утром 17 января премьер-министр Украины написал заявление об отставке. Фракция "Слуга народа" единогласно поддержит отставку Гончарука, если так решит Владимир Зеленский.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также подтвердил, что Алексей Гончарук придет в Верховную раду во время вопросов к правительству, пишет "Интерфакс-Украина".

Обратите внимание: Гончарук написал заявление об отставке

"Если президент поддержит, то будет единогласно", – сказал Арахамия о возможном голосовании за отставку Гончарука.

Отставка Гончарука: что об этом известно

15 января в сеть слили неоднозначный разговор якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. В обнародованном записи фигуранты якобы готовили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

Важно: "Слуги народа" обратились в СБУ из-за прослушки Гончарука

При этом во время разговора Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

Алексей Гончарук сразу опроверг информацию об обнародованой записи, мол, видео "смонтировали из фрагментов". Однако уже 17 января глава Кабмина написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президенту Украины, "чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту".

Важно! Согласно статье 115 Конституции Украины премьер должен подать заявление об отставке в парламент, а не президенту.

Заметим, что одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

Что говорит об этом Дубинский: Дубинский ответил, он слил запись прослушки Гончарука в соцсети