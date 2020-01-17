Зеленский "помилует" Гончарука, – переписка "слуг народа"

Нардепы от "Слуги народа" утром 17 января активно переписывались о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Из одной из таких переписок следует, что никто отправлять главу правительства в отставку не собирается.

Заявление Гончарука об отставке в переписке, в частности, обсуждал нардеп от "Слуги народа" Анатолий Драбовский, сообщает "Цензор.Нет", публикуя соответствующие фотодоказательства.

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Арахамия нас заверил, что президент его помилует. Премьер написал заявление на президента, должен был бы на Верховную...,

– говорится в переписке Драбовского.



Переписка Драбовского об отставке Гончарука​ / Фото "Цензор.Нет"



Переписка Драбовского об отставке Гончарука / Фото "Цензор.Нет"

Между тем в переписке "слуги народа" Андрея Задорожного зафиксировали на фото ссылку на скандальные аудиозаписи "прослушки Гончарука".



Переписка Задорожного о "прослушке Гончарука" / Фото "Цензор.Нет"

Глава Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова переписывалась с абонентом Гончарук Алексей.

– Спасибо, Галечко. Конечно, не буду. Важна позиция фракции, – пишет Гончарук

– Мы за тебя! – отвечает Третьякова.

– В тебе я не сомневаюсь. Вопрос – кто "мы", – отвечает Гончарук

– 70-80... Работаем дальше. Жизнь... – ответила Третьякова.



Переписка Третьяковой с абонентом Гончарук Алексей​ / Фото "Цензор.Нет"



Переписка Третьяковой с абонентом Гончарук Алексей / Фото "Цензор.Нет"

Затем депутат пересмотрела сообщение в группе SLUGA SPEAKERS NEW.

"Чего только люди не сделают, чтобы не приходить на час вопросов к правительству", – пишут в группе

"Гончаруку надо было быть в ВРУ на час правительства", – пишет Третьякова.

"Вот не уверена. Был бы с*ач и показательная порка", – отвечает депутат Анастасия Красносельская.

"А так картинка, власти нет в стране", – отвечает ей Третьякова.



Переписка Третьяковой в группе SLUGA SPEAKERS NEW / Фото "Цензор.Нет"

Что известно о вероятной отставке Гончарука

Утром 17 января Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал ее Зеленскому. В Офисе Президента сообщили, что глава государства рассмотрит это заявление.

Впоследствии во время выступления в парламента Гончарук уточнил, что его заявление об отставке оформлено согласно Конституции, то есть написано на имя председателя Верховной Рады, и президент имеет право внести ее в парламент в любой момент.

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Объясняя в Раде причины своего заявления об отставке, Гончарук сказал, что в последнее время правительство стало жертвой большого количества информационных атак и манипуляций. Мол, их цель – раскол внутри властной команды и создание представления о том, что кто-то не уважает президента.

"Это не правда. Наша сильная позиция заключается в том, что мы – одна команда. Ею мы и хотим оставаться. Поэтому правительство Украины продолжает работать в штатном режиме. До того момента, пока президент не примет решение, кто в большой команде может работать", – сказал премьер.