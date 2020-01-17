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      Зеленский "помилует" Гончарука, – переписка "слуг народа"

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      Зеленский не поддержит отставку Гончарука, следует из переписки нардепов от "Слуги народа" / twnews.com.ua

      Нардепы от "Слуги народа" утром 17 января активно переписывались о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Из одной из таких переписок следует, что никто отправлять главу правительства в отставку не собирается.

      Заявление Гончарука об отставке в переписке, в частности, обсуждал нардеп от "Слуги народа" Анатолий Драбовский, сообщает "Цензор.Нет", публикуя соответствующие фотодоказательства.

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      Арахамия нас заверил, что президент его помилует. Премьер написал заявление на президента, должен был бы на Верховную...,
      – говорится в переписке Драбовского.

      Відставка Гончарука Верховна Рала Слуга народу листування Зеленський
      Переписка Драбовского об отставке Гончарука​ / Фото "Цензор.Нет"

      листування Слуга народу відставка Гончарука
      Переписка Драбовского об отставке Гончарука / Фото "Цензор.Нет"

      Между тем в переписке "слуги народа" Андрея Задорожного зафиксировали на фото ссылку на скандальные аудиозаписи "прослушки Гончарука".

       
      Відставка Гончарука листування Слуга народу Верховна Рада
      Переписка Задорожного о "прослушке Гончарука"​ /  Фото "Цензор.Нет"

      Відставка Гончарука листування Слуга народу Верховна Рада
      Переписка Задорожного о "прослушке Гончарука" / Фото "Цензор.Нет"

      Глава Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова переписывалась с абонентом Гончарук Алексей.

      – Спасибо, Галечко. Конечно, не буду. Важна позиция фракции, – пишет Гончарук

      – Мы за тебя! – отвечает Третьякова.

      – В тебе я не сомневаюсь. Вопрос – кто "мы", – отвечает Гончарук

      – 70-80... Работаем дальше. Жизнь... – ответила Третьякова.

      листування Третьякова Гончарук відставка Слуга народу
      Переписка Третьяковой с абонентом Гончарук Алексей​ / Фото "Цензор.Нет"

      Відставка Гончарука листування Слуга народу Верховна Рада
      Переписка Третьяковой с абонентом Гончарук Алексей / Фото "Цензор.Нет"

      Затем депутат пересмотрела сообщение в группе SLUGA SPEAKERS NEW.

      "Чего только люди не сделают, чтобы не приходить на час вопросов к правительству", – пишут в группе

      "Гончаруку надо было быть в ВРУ на час правительства", – пишет Третьякова.

      "Вот не уверена. Был бы с*ач и показательная порка", – отвечает депутат Анастасия Красносельская.

      "А так картинка, власти нет в стране", – отвечает ей Третьякова.

      Відставка Гончарука листування Слуга народу Верховна Рада
      Переписка Третьяковой в группе SLUGA SPEAKERS NEW / Фото "Цензор.Нет"

      Что известно о вероятной отставке Гончарука

      Утром 17 января Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал ее Зеленскому. В Офисе Президента сообщили, что глава государства рассмотрит это заявление.

      Впоследствии во время выступления в парламента Гончарук уточнил, что его заявление об отставке оформлено согласно Конституции, то есть написано на имя председателя Верховной Рады, и президент имеет право внести ее в парламент в любой момент.

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      Объясняя в Раде причины своего заявления об отставке, Гончарук сказал, что в последнее время правительство стало жертвой большого количества информационных атак и манипуляций. Мол, их цель – раскол внутри властной команды и создание представления о том, что кто-то не уважает президента.

      "Это не правда. Наша сильная позиция заключается в том, что мы – одна команда. Ею мы и хотим оставаться. Поэтому правительство Украины продолжает работать в штатном режиме. До того момента, пока президент не примет решение, кто в большой команде может работать", – сказал премьер.

       

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Слуга народа
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