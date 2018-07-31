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Скандальні премії "Нафтогазу": відомо, які суми нарахували працівникам

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Скандал щодо премій в "Нафтогазі" триває. Грошові винагороди за судову тяганину з "Газпропом" нараховані не лише фахівцям центрального офісу, а й окремим працівникам дочірньої компанії "Укртрансгаз".

Комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів журналістам 24 каналу про перемогу над російським "Газпромом" у Стокгольмському суді.

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За його словами, останній зобов'язав заплатити Україні понад 4,5 мільярда доларів за те, що не додав обіцяних обсягів блакитного палива для транзиту. Не зважаючи на те, що судовий спір виграла для України норвезька юридична компанія і отримала 25 мільйонів євро винагороди, у "Нафтогазі" себе теж не обділили. Перемогу відсвяткували виписавши собі премію у понад 1 мільярд грн, а це – 1 % від виграної суми.

Та своєрідну компенсацію за зайву сивину на скронях керівництва "Нафтогазу" українці не оцінили. Кажуть, під час війни – це небачене марнотратство. Хоча для європейських країн, запевняють експерти, – це звична практика.

40 співробітникам вже виплатили премій майже на 21 мільйон доларів. Ще 25 мільйонів заплатять, коли одержать решту суми від "Газпрому". Ба більше, як повідомляє "Економічна правда", у "Нафтогазі" вирішили мотивувати навіть працівників дочірньої компанії "Укртрансгаз".

Аби оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу, російський монополіст звернувся до апеляційного суду Швеції. І хоч вироку останнього, запевняють експерти, боятися не варто. Грошей від "Газпрому" в Україну прийдуть не скоро.

Там апеляція подана не по суті, а по формальних процедурних моментах. Немає оскарження самої суті рішення, бо його неможливо оскаржити. Це питання складається з багатьох дрібних. Чому тепер ціни на газ буде ще важче підвищити? Втрачається кредит довіри, коли з однієї сторони виплачуються високі бонуси, а з другої сторони людям кажуть, тепер ви будете платити ще вищі тарифи, 
– пояснив голова Асоціації споживачів енергетики Андрій Герус.

Журналісти 24 каналу спробували запитати у керівників "Нафтогазу", чому так розщедрилися на премії. Відповідь на запит наразі очікуємо. Тим часом, Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через багатомільйонні премії в "Нафтогазі".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром"доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Нафтогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

Згодом стало відомо, що за такий успіх наглядова рада компанії ухвалила рішення про виплату премії усім дотичним до перемоги вигляді 1% від виграної суми.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Гроші Нафтогаз Газпром Енергетика
Джерело: 24 канал
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