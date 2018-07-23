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Мінфін склав рейтинг найбільш ризикових підприємств України

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Мінфін склав рейтинг найбільш ризикових підприємств України
Мінфін склав рейтинг найбільш ризикових підприємств України / delo.ua

Міністерство фінансів оприлюднило перелік держпідприємств, з якими можуть бути пов'язані найбільші фіскальні ризики.

В оприлюднений на сайті Мінфіну перелік увійшли 25 підприємств, повідомляє "Слово і діло". 

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Три із зазначених підприємств знаходяться у сфері управління Кабінету міністрів: "Нафтогаз України", "Українська залізниця" і "Енергоринок". При цьому у сфері управління самого "Нафтогазу" знаходиться ще одне підприємство з найбільшими фіскальними ризиками – "Укртрансгаз".

У сфері управління Мінагрополітики знаходиться підприємство зі значними фіскальними ризиками – Державна продовольчо-зернова корпорація України.

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У сфері управління Міненерговугілля таких підприємств визначено 12: НАЕК Енергоатом, ДП НЕК Укренерго, ПрАТ Укргідроенерго, Регіональні електричні мережі, ВАТ Лисичанськвугілля, Селідоввугілля, Львіввугілля, Мирноградуголь, Первомайськвугілля, Шахтоуправління Південно-Донбаське №1, Торецьквугілля і шахта ім. Н.С. Сургая.

По одному підприємству з найбільшими фіскальними ризиками знаходяться в управлінні Мінінфраструктури, Мінспорту, Державного агентства з управління зоною відчуження і Державного агентства автомобільних доріг – відповідно Укрпошта, НСК Олімпійський, ДСП Чорнобильська АЕС, ПАТ ДАК Автомобільні дороги України.

По два підприємства з переліку знаходяться в управлінні Державного космічного агентства і ДК Укроборонпром – це відповідно ДП Укркосмос, ДП ВО Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова і ДП НВКГ Зоря-Машпроект, як і ДП Антонов.

Теги: Новини України Міністерство фінансів України Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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