Минфин составил рейтинг наиболее рисковых предприятий Украины

Министерство финансов обнародовало перечень госпредприятий, с которыми могут быть связаны наибольшие фискальные риски.

В обнародованный на сайте Минфина перечень вошли 25 предприятий, сообщает "Слово и дело".

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Три из указанных предприятий находятся в сфере управления Кабинета министров: "Нафтогаз Украины", "Украинская железная дорога" и "Энергорынок". При этом в сфере управления самого "Нафтогаза" находится еще одно предприятие с наибольшими фискальными рисками – "Укртрансгаз".

В сфере управления Минагрополитики находится предприятие со значительными фискальными рисками – Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

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В сфере управления Минэнергоугля таких предприятий определено 12: НАЭК "Энергоатом", ГП НЭК Укрэнерго, ПАО Укргидроэнерго, Региональные электрические сети, ОАО Лисичанскуголь, Селидовуголь, Львовуголь, Мирноградуголь, Первомайскуголь, Шахтоуправление Южно-Донбасское №1, Торецкуголь и шахта им. Н.С. Сургая.

По одному предприятию с крупнейшими фискальными рисками находится в управлении Мининфраструктуры, Минспорта, Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и Государственного агентства автомобильных дорог – в соответствии Укрпочта, НСК Олимпийский, ГСП Чернобыльская АЭС, ПАО ГАК Автомобильные дороги Украины.

По два предприятия из перечня находится в управлении Государственного космического агентства и ГК Укроборонпром – это соответственно ГП Укркосмос, ГП ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова и ГП НПКГ Зоря-Машпроект, как и ГП Антонов.