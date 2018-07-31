Скандальные премии "Нафтогаза": известно, какие суммы насчитали работникам

Скандал относительно премий в "Нафтогазе" продолжается. Денежные вознаграждения за судебную волокиту с "Газпропом" начислены не только специалистам центрального офиса, но и отдельным работникам дочерней компании "Укртрансгаз".

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал журналистам 24 канала о победе над российским "Газпромом" в Стокгольмском суде.

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По его словам, последний обязал заплатить Украине более 4,5 миллиарда долларов за то, что не добавил обещанных объемов голубого топлива для транзита. Несмотря на то, что судебный спор выиграла для Украины норвежская юридическая компания и получила 25 миллионов евро вознаграждения, в "Нафтогазе" себя тоже не обделили. Победу отпраздновали выписав себе премию в более 1 млрд грн, а это – 1% от выигранной суммы.

И своеобразную компенсацию за излишнюю седину на висках руководства "Нафтогаза" украинцы не оценили. Говорят, во время войны – это невиданное расточительство. Хотя для европейских стран, уверяют эксперты, – это обычная практика.

40 сотрудникам уже выплатили премий почти на 210 миллионов долларов. Еще 25 миллионов заплатят, когда получат оставшуюся сумму от "Газпрома". Более того, как сообщает "Экономическая правда", в "Нафтогазе" решили мотивировать даже работников дочерней компании "Укртрансгаз".

Чтобы обжаловать решение Стокгольмского арбитража, российский монополист обратился в апелляционный суд Швеции. И хотя приговора последнего, уверяют эксперты, бояться не стоит. Деньги от "Газпрома" в Украину придут не скоро.

Там апелляция подана не по существу, а по формальным процедурных моментах. Есть обжалования самой сути решения, потому что его невозможно обжаловать. Этот вопрос состоит из многих мелких. Почему теперь цены на газ будет еще труднее повысить? Теряется кредит доверия, когда с одной стороны выплачиваются высокие бонусы, а с другой стороны людям говорят, теперь вы будете платить еще более высокие тарифы,

– пояснил председатель Ассоциации потребителей энергетики Андрей Герус.

Журналисты 24 канала попытались спросить у руководителей "Нафтогаза", почему так расщедрились на премии. Ответ на запрос пока ожидаем. Между тем, Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за многомиллионных премий в "Нафтогазе".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



Впоследствии стало известно, что за такой успех наблюдательный совет компании принял решение о выплате премии всем касательным к победе в виде 1% от выигранной суммы.