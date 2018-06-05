"Нафтогаз Украины" выплачивает менеджерам миллионные премии

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премии всем касательным к победе виде 1% от выигранной суммы. А это, на минуточку – более 46 миллионов долларов.

Об этом в своем блоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

По ее словам, пресс-служба официально подтвердила эту информацию, отметив, что Премию получит 41 сотрудник группы, который сделал свой вклад в результат, и этот перечень не ограничивается исключительно менеджментом – то есть Андреем Коболевым и Юрием Витренко. Сумма премии зависит от личного вклада каждого работника. Правда конкретно, кому и сколько бонусов достанется, пока держат в тайне.

Известно, что половину, то есть 20 миллионов долларов со счетов Нафтогаза уже выплачены, а остальную сумму члены правления пообещали раздать после того, как окончательно взыщут основной долг с Газпрома. Процесс уже пошел, но понятно, что добровольно из России средства никто переводить не будет. Придется ждать очередных судебных решений и ареста активов Газпрома,

– отметила Татьяна Мартынюк.

Конечно, возникает логичный вопрос, а не слишком ли озолотили нафтогазовцев? 46 миллионов долларов – безумные как для Украины средства. Да, возможно и хороших и ответственных менеджеров. По их каденции дело довели до почти победного финала. Но не они готовили документы.

Она отмечает, что всю юридическую работу сделали нанятые за большие деньги норвежские адвокаты. Ориентировочный гонорар юристов за это дело составил 25 миллионов долларов. То есть за решение нанять профессиональных международных юристов – вот тебе премию в 46 миллионов. Действительно, стокгольмское решение – беспрецедентное. К этому моменту Нафтогаз проигрывал в судах по всем фронтам – и в Стокгольме.

По ее мнению, высокая зарплата, а по данным СМИ у Коболева в прошлом году составляла около 2 миллионов гривен в месяц, должна стимулировать менеджера качественно и бесстрастно управлять компанией и не соблазняться на непристойные предложения. Поэтому я слышала немало высказываний и о том, что 46 миллионов на премию по сравнению с ожидаемым плюсом в 2,5 миллиарда – это не такие уж и большие потери. А премия – это стимул работать еще лучше.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 4 июня 2018.