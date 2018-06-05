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"Нафтогаз України" виплачує менеджерам мільйонні премії

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"Нафтогаз України" виплачує мільйонні премії
"Нафтогаз України" виплачує мільйонні премії / www.naftogaz.com

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату премії усім дотичним до перемоги вигляді 1% від віграної суми. А це, на хвилиночку – понад 46 мільйонів доларів.

Про це у своєму блозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк. 

За її словами, прес-служба офіційно підтвердила цю інформацію, зазначивши, що Премію отримає 41 співробітник групи, який зробив свій внесок у результат, і цей перелік не обмежується виключно менеджментом – тобто Андрієм Коболевим та Юрієм Вітренком. Cума премії залежить від особистого вкладу кожного працівника. Щоправда конкретніше, кому і скільки бонусів дістанеться, поки тримають таємницю.

Відомо, що половину, тобто 20 мільйонів доларів з рахунків Нафтогазу вже виплачено, а решту суми члени правління пообіцяли роздати після того, як остаточно стягнуть основний борг з Газпрому. Процес вже пішов але ж зрозуміло, що добровільно із Росії кошти ніхто переказувати не буде. Доведеться чекати чергових судових рішень та арешту активів Газпрому,
– зазначила Тетяна Мартинюк. 

Звісно, постає логічне питання, а чи не занадто озолотили нафтогазівців? 46 мільйонів доларів – шалені як для України кошти. Так, можливо і хороших та відповідальних менеджерів. За їхньої каденції справу довели до майже переможного фіналу. Але ж не вони готували документи.

Вона зазначає, що усю юридичну роботу зробили найняті за грубі гроші норвезькі адвокати. Орієнтовний гонорар юристів за цю справу склав 25 мільйонів доларів. Тобто за рішення найняти професійних міжнародних юристів - ось маєш премію в 46 мільйонів. Справді, стокгольмське рішення – безперецедентне. До цього моменту Нафтогаз програвав у судах по всіх фронтах - і у Стокгольмі.

На її думку, висока зарплата, а за даними ЗМІ в Коболева минулого року складала близько 2 мільйонів гривень на місяць, має стимулювати менеджера якісно і безпристрасно керувати компанією та не спокушатися на непристойні пропозиції. Тож я чула чимало висловів і щодо того, що 46 мільойнів на премію порівняно із очікуваним плюсом у 2,5 мільярди – то не такі вже й великі втрати. А премія – то стимул працювати ще краще.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 4 червня 2018.

 

Теги: Новини України Гроші Нафтогаз Газпром Газовий конфлікт
Джерело: 24 канал
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