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Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах

ЦРУ. За кадром 243 Читать новость на русском

Пані Корчак у цьому рейтингу вже не рекордсмен. Ми всі дуже раділи новині від 28 лютого 2017 року. Нафтогаз одержав перемогу на Газпромом у стокгольмському арбітражі. До цього результату ми йшли кілька років. В останній день зими суд таки підтвердив, що Газпром не дотримався зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив Україні компенсацію в розмірі 4,6 мільярдів доларів.

Водночас ухвалив стягнути з Нафтогазу понад 2 мільярди за спожитий Україною у 2014-2015 роках російський газ. Цей борг виник через суперечки та плутанину щодо ціни російського блакитного палива. Тож у підсумку Україна залишилась у профіті в 2,5 мільярди гривень, які ще треба спромогтися стягнути із російського Газпрому.

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До речі, ця історична подія запам'яталася мені не лише інформаційним вибухом, радощами та пафосними заявами Президента, мовляв, все заберемо до копійки. Сам президент закликав нас усіх долучитись до акції "прикрути" – тобто зменшити споживання тепла та трохи знизити температуру в приміщеннях.

З тої нагоди навіть школярів звільнили від навчання, і це при тому, що до того вони кілька тижнів не відвідували школу через сезонний грипо-карантин. Щось і справді зекономили, із забезпеченням газу проблему вирішили, дефіцит палива компенсували з сусідніх європейських країн.

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Такими були події тримісячної давнини. Ну, а сьогодні – настав час розплати, точніше – винагороди працелюбному менеджменту НАК "Нафтогаз". Перемогу у Стокгольмі вони приписали до власних здобутків та не посоромилися відзначити цю подію мільйонними бонусами. Днями ми дізналися про те, що Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату премії усім дотичним до перемоги вигляді 1% від віграної суми. А це, на хвилиночку – понад 46 мільйонів доларів.

Згодом прес-служба офіційно підтвердила цю інформацію, зазначивши, що Премію отримає 41 співробітник групи, який зробив свій внесок у результат, і цей перелік не обмежується виключно менеджментом – тобто Андрієм Коболевим та Юрієм Вітренком. Cума премії залежить від особистого вкладу кожного працівника.Щоправда конкретніше, кому і скільки бонусів дістанеться, поки тримають таємницю.

Відомо, що половину, тобто 20 мільйонів доларів з рахунків Нафтогазу вже виплачено, а решту суми члени правління пообіцяли роздати після того, як остаточно стягнуть основний борг з Газпрому. Процес вже пішов але ж зрозуміло, що добровільно із Росії кошти ніхто переказувати не буде. Доведеться чекати чергових судових рішень та арешту активів Газпрому.

І коли це станеться – питання, але шкуру невбитого ведмедя вже поділили. Звісно, постає логічне питання, а чи не занадто озолотили нафтогазівців? 46 мільйонів доларів – шалені як для України кошти. Так, можливо і хороших та відповідальних менеджерів. За їхньої каденції справу довели до майже переможного фіналу. Але ж не вони готували документи.

Усю юридичну роботу зробили найняті за грубі гроші норвезькі адвокати. Орієнтовний гонорар юристів за цю справу склав 25 мільйонів доларів. Тобто за рішення найняти професійних міжнародних юристів - ось маєш премію в 46 мільйонів.  Справді, стокгольмське рішення – безперецедентне. До цього моменту Нафтогаз програвав у судах по всіх фронтах - і у Стокгольмі. 

Висока зарплата, а за даними ЗМІ в Коболева минулого року складала близько 2 мільйонів гривень на місяць, має стимулювати менеджера якісно і безпристрасно керувати компанією та не спокушатися на непристойні пропозиції. Тож я чула чимало висловів і щодо того, що 46 мільойнів на премію порівняно із очікуваним плюсом у 2,5 мільярди –то не такі вже й великі втрати. А премія – то стимул працювати ще краще.

Коболев
Коболев

Цікаво, а не замислювалась наглядова рада нафтогазу над питанням, а чи не відмінусувати бонуси за ті 2 програні на користь Газпрому мільярди? Було б принаймні чесно: країна б зекономила понад 20 мільойнів доларів.

Тож з нетерпінням чекаємо на результати стягнення боргу з Газпрому. Днями судові пристави вже навідувалися з обшуками до офісу російського монополіста та проводили опис майна "доньки" газпрому – компанії Nord Stream, що виступає оператором газопроводу "Північний потік".

Автор: Тетяна Мартинюк
Теги: Гроші Нафтогаз Корупція ЦРУ. За кадром
Джерело: 24 Канал
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