Проросійський чиновник, який керує українським містом: що вдалось "розкопати" про Аксьонова

Андрій Аксьонова, який у 2014 році, будучи мером Новодонецького, відверто підтримував проросійську сторону, залишається чинним мером міста Добропілля. Одна із версій, чому дотепер персона Аксьонова не цікавила силові структури, – це його зв'язки із структурою ДТЕК, якою володіє Рінат Ахметов.

Хто керує українськими містами на сході? Як і куди повз пильне око СБУ та прокуратури прослизнув цілий мер Добропілля?! Один з одіозних українських чиновників "український" лише за посадою, а от щодо його громадянства – питання відкрите. Мова про чинного мера міста Добропілля Андрія Аксьонова. У 2014 році, будучи мером Новодонецького, відверто підтримував та допомагав у проведенні незаконного референдуму за так звану Донецьку народну республіку.

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Знову ж таки, будучи представником влади у місті, заборонив учасникам автопробігу за єдність України проїхатися містом. До речі, палкі речі Аксьонова з місцевих трибун на підтримку російської влади й досі гуляють інтернет-простором. У розпал бойових дій на Донбасі Аксьнов швиденько переїхав з родиною до Криму, де й пересидів до кінця 2014 року. Здавалося, ну й сидів би собі у Криму, але ж не на того напали. Аксьонова потягло на Батьківщину – на Донеччину. Та ж не просто так.

У 2015 році він пішов балотуватись на посаду мера Добропілля. І що ви думаєте? Люди проголосували. Він отримав майже 69% голосів виборців. І до того моменту у жодній із правоохоронних структур, ані в прокуратури, ані в СБУ, до нього питань не виникало. І можна було б подумати, що Аксьонов споважнів, щиро усім серцем полюбив Україну, став патріотом. Як-не-як працювати доводиться під жовто-блакитним прапором, а зарплату отримувати із державного бюджету України. Так ж куди там, гне свою лінію.

У вересні 2017 року він публічно відмовився починати сесію хвилиною мовчання на знак шани загиблим під час бойових дій. Було й таке, що державний прапор публічно назвав ганчіркою. Тобто із патріотичними поглядами – все зрозуміло.

Але ж то все квіточки порівняно із тим, що вдалося розкопати про подвійне життя мера Добропілля. Місцеві депутати з’ясували, що в Аксьонова наявне російське громадянство. Тобто паспорт. Його він отримав у Криму, тоді ж йому присвоїли навіть податковий ідентифікаційний номер. До речі, перевірити цю інформацію дуже легко на сайті російської федеральної податкової служби.

За неофіційною інформацією Аксьонов і зараз частіше буває у Криму, аніж у Добропіллі. Інформація з’явилась, облетіла соцмережі. А далі – тиша. Влітку 2017 року депутата міської ради Добропілля Микола Стрепоченко підняв це питання на одній із сесій. Він публічно звинуватив голову міста Андрія Аксьонова в тому, що той знаходився в окупованому Криму в той час, коли повинен був працювати в місті.

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У відповідь на ці закиди Аксьонов намагався віджартовуватись у притаманній йому манері. Не відреагував на фактаж, наданий Стрепоченком і прокурор, який був присутній у залі. Журналісти нашого проекту "Центр розслідувань України" теж нещодавно були у Добропіллі та намагались поспілкуватись із паном Аксьоновим. Не дивно, що на робочому місці його не було. Ну, а питання подвійного громадянства та відвідин окупованого Криму його підлеглі коментувати не взялися.



Микола Стрепоченко

Цей фактаж – не новина. Ні для Генпрокуратури, ні для СБУ. Вже кілька років місцеві активісти говорять про те, що у керма в підконтрольних Україні містах – керівники, які час від час кидають погляди у бік Росії. Що вони мають відповісти за підтримку незаконного референдуму. Що доказів – достатньо. Одна із версій, чому дотепер персона Аксьонова не цікавила силові структури, – це його зв'язки із структурою ДТЕК, якою володіє Рінат Ахметов.

Відповідно, можна припустити, що імунітет йому міг бути забезпечений на дуже високому рівні. А потрібний міг бути Аксьонов в якості мера Добропілля ДТЕКівцям для дуже цікавої оборудки. Справа у тому, що ще в 2010 році компанія ДТЕК взяла в оренду містоутворююче підприємство – ДП "Добропіллявугілля".

Це цілий комплекс: і шахти, і збагачувальні підприємства, і навіть усі соціальні обєкти: гуртожитки, табори, палац культури. І котельні, якими опалюється все місто. Добропільські котельні виявились тягарем для компанії-орендаря, адже були збудовані ще у 60-х роках та потребували капітальної реконструкції. І от – вихід знайшовся.

У 2016 році міське комунальне підприємство "Добро", яке було створено, до речі, навесні того ж таки 2016 року, а це каденція пана Аксьонова, ні з того ні з сього вирішує взяти у ДТЕКу 26 міських котелень в суборенду та відремонтувати їх за бюджетний кошт! 10 мільйонів гривень на це вже витратили. Таку суму нарахували по доступних в "Прозорро" тендерах активісти платформи "Громадський контроль". За їхніми ж даними, відремонтовані об'єкти незабаром знову заапланують віддати назад до орендаря – тобто ДТЕКу.

Тобто, що вийшло: орендар взяв у міста в оренду великий комплекс, неліквід з нього за хитрою схемою повернув місту, попросив за бюджетний кошт відремонтувати, а опісля хоче знову користуватися новенькими котельнями та знімати вершки.

Але ж у первинному договорі про оренду ДП "Добропіллявугілля" йшлося про те, що ремонти, у тому числі й капітальні, – то обов’язки орендаря. Хто і як погодив порушити умови договору та залізти до державної казни – має знову ж таки розбиратися прокуратура. Але ж зрозуміло, що такі справи без погодження із керівництвом міста, тобто Аксьоновим, робитись не могли.



Рінат Ахметов

Так от маємо невеличке зрушення з мертвої точки. Олігархічний імунітет, схоже, дав збій. Кримські канікули Аксьонова нарешті зацікавили прокуратуру. Більше того, 15 травня йому офіційно повідомили про підозру в підробці офіційних документів для незаконного відвідування анексованого Криму. За версією прокурорів, Аксьонов відмічав у табелі, що він був на робочому місці у ті дні, коли по факту його там не було, і приносив липові лікарняні. А зарплату вправно отримував.

Але ж не сталося, як гадалося. У суд в Краматорську, де мали Аксьонову обирати запобіжний захід, не з’явився. Як і на своєму робочому місці. Власне це і не дивно. За інформацією депутата добропільської міськради Миколи Стрепоченка, головний герой цієї історії швидко вшився за кордон – у Німеччину. Цікаво, чи оголосять зниклого мера у розшук, і чи готова влада провести аудит діяльності Добропільської міськради за каденції Аксьонова та, відповідно, перевірити законність ремонту за бюджетний кошт орендованих ДТЕКом котелень.

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Так і живемо в країні, де лік неоголошеної війни вже перетнув позначку у 4 роки. Шкода, що владу зараз куди більше турбує передвиборна кампанія, аніж санація власних рядів. За 4 роки спромоглися порушити справу лише проти Нелі Штепи на Володимира Слєпцова. Ну, от бачимо, – навіть до Аксьонова на 5-й рік дісталися. Сила країни у єдності. Разом ми змінимо її на краще.