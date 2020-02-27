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      Зеленський та Гончарук говорили на Банковій через чутки про зміну прем'єра, – ЗМІ

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      Гончарук та Зеленський зустрічалися на Банковій на фоні чуток про зміну прем'єра / Пресслужба Президента України

      Володимир Зеленський зустрічався в Офісі Президента із Олексієм Гончаруком на фоні чуток про можливу зміну прем’єр-міністра. Водночас у "Слузі народу" запропонували ще один варіант для посилення Кабміну.

      Зустріч відбулась у середу, 26 лютого, про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на власні джерела.

      До теми: Призначення Тігіпка в Кабмін – практично вирішене питання, – ЗМІ

      Так, Гончарук нібито прямо запитав главу держави про те, чи дійсно йому час готуватися до відставки. Натомість Зеленський запевнив, що вони працюють "в рамках попередніх домовленостей".

      Водночас джерела в партії "Слуга народу" запевняють, що люди в Офісі Президента повертаються до старої концепції і виступають за посилення Гончарука віцепрем'єром.

      В ОПУ обговорюють кандидатуру на віцепрем'єра з питань промисловості – нашого Сашу Завітневича (Олександр Завітневич – нардеп від "Слуги народу". Даю 80% ймовірності, що він і буде віце,
      – цитує видання слова співрозмовника.

      Чому знову говорять про відставку Гончарука

      У низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент розглядає кандидатури на посаду нового голови уряду. Серед них основна – Сергій Тігіпко, який підпадає під люстрацію. За даними джерел, що питання про призначення Тігіпка прем'єром вирішене на 99%, його можуть реалізувати вже найближчим часом.

      Інший ймовірний кандидат – віцепрем’єр часів Януковича Валерій Хорошковський. У цьому контексті часто згадують ще міністра МВС Арсена Авакова, директора "Нафтогазу" Юрія ВітренкаЕксперти кажуть, що всі ці особи можуть бути просто спеціальним "вкидом", аби перевірити, як на ці прізвища реагує суспільство. 

      Сам Гончарук також прокоментував чутки. Прем'єр зазначив, що така інформація у ЗМІ з'являється вже не вперше, тож він до неї звик. Водночас він не заперечив, що на Кабмін чекає підсилення радниками "або людьми на певних посадах". 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Олексій Гончарук Офіс Президента
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