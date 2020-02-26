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      Хто може стати новим прем'єр-міністром: думка експертів

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      В Офісі Президента вже навіть не приховують, що проводять співбесіди з кандидатами на різні посади. Однак головна з них – очільник Кабміну. ЗМІ повідомили, що одними з кандидатів на цю посаду є Сергій Тігіпко та Валерій Хорошковський. Чи зможе дійсно хтось з них стати прем'єром – розповіли експерти.

      Президент України Володимир Зеленський і сам підтвердив те, що проводив співбесіду з Тігіпком. Однак, на яку саме посаду – не уточнив.

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      "Я дійсно з багатьма зараз людьми веду співбесіди. І з паном Тігіпко теж зустрічався. Це правда", – сказав Зеленський.

      Сергій Тігіпко

      Експерти не впевнені, що Сергій Тігіпко отримає посаду прем'єр-міністра.

      Сергій Леонідович Тігіпко не палає бажанням іти на роботу в уряд. У нього залишились неприємні спогади і про повернення в політику, і про роботу в уряді Азарова, і про ситуацію 2010-2014 років,
      – зазначив політолог Володимир Фесенко.

      Сам Тігіпко має вражаюче політичне минуле. Він встиг побувати на ключових посадах майже за кожної влади:

      • Віцепрем'єр за Павла Лазаренка;
      • Міністр економіки за прем'єрства Віктора Ющенка;
      • Віцепрем'єр в уряді Азарова.

      Та проблема в тому, що він підпадає під люстрацію.

      тігіпко
      Сергій Тігіпко

      Валерій Хорошковський

      Окрім кандидатури Тігіпка, за джерелами ЗМІ, у Зеленського розглядали ще й Валерія Хорошковського – теж віцепрем’єра часів Януковича.

      Хорошковський не може бути, тому що його не сприйме більшість суспільства. Він має серйозний негативний шлейф,
      – ствердив політолог Олег Саакян.

      У цьому контексті часто згадують ще міністра МВС Арсена Авакова, директора Нафтогазу Юрія Вітренка. Експерти кажуть, що всі ці особи можуть бути просто спеціальним "вкидом", аби перевірити, як на ці прізвища реагує суспільство. 

      Хорошковський
      Валерій Хорошковський

      ► Рівень довіри до Кабміну падає

      За даними центра Разумкова, рівень довіри до Кабміну впав майже утричі. Експерти назвали причини.

      Проблеми різних скандалів. Ще один момент – те, що в уряду немає жодної яскравої швидкої перемоги, якою б вони могли похизуватися,
      – пояснив політолог Олег Саакян.

      Утім, відправити уряд у відставку не так вже й просто. Примусово це зробити неможливо, адже чиновники мають імунітет до вересня, а Рада зайнята ринком землі. Звільнити уряд можна буде, якщо Гончарук напише заяву за власним бажанням. Тоді парламент зможе проголосувати його відставку на позачерговому засіданні.

      Що каже Гончарук

      Водночас сам Олексій Гончарук заявив, що звільнятись не збирається. Ба більше, каже, що сам зустрічався з Тігіпком.

      Нам дійсно потрібно підсилення радниками, можливо на якусь посаду в уряді, людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість. Тому спілкування у мене було дуже багато з різними людьми, але більше мені тут коментувати немає чого,
      – сказав Гончарук.

      За словами експертів, тема можливої відставки уряду підігріватиметься і надалі. А найбільше це стане помітно ближче до дня голосування Верховної Ради законопроєкту про ринок землі. Це, як стверджують експерти, вигідно усім політичним силам.

      Гончарук
      Олексій Гончарук

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Сергій Тігіпко Новий уряд Валерій Хорошковський
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