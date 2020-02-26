Кто может стать новым премьер-министром: мнение экспертов

В Офисе Президента уже даже не скрывают, что проводят собеседования с кандидатами на различные должности. Однако главная из них – глава Кабмина. СМИ сообщили, что одними из кандидатов на эту должность является Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский. Сможет ли действительно кто-то из них стать премьером – рассказали эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский и сам подтвердил то, что проводил собеседование с Тигипко. Однако, на какую именно должность – не уточнил.

Читайте также: Раскачивания политической ситуации, – Фурса ответил, станет ли Тигипко премьером

"Я действительно со многими сейчас людьми веду собеседования. И с господином Тигипко тоже встречался. Это правда", – сказал Зеленский.

Сергей Тигипко

Эксперты не уверены, что Сергей Тигипко получит пост премьер-министра.

Сергей Леонидович Тигипко не пылает желанием идти на работу в правительство. У него остались неприятные воспоминания и о возвращении в политику, и о работе в правительстве Азарова, и о ситуации 2010-2014 годов,

– отметил политолог Владимир Фесенко.

Сам Тигипко имеет впечатляющее политическое прошлое. Он успел побывать на ключевых должностях почти при каждой власти:

Вице-премьер при Павле Лазаренке;

Министр экономики при премьерстве Виктора Ющенко;

Вице-премьер в правительстве Азарова.

И проблема в том, что он подпадает под люстрацию.



Сергей Тигипко

Валерий Хорошковский

Кроме кандидатуры Тигипко, по источникам СМИ, у Зеленского рассматривали еще и Валерия Хорошковского – тоже вице-премьера времен Януковича.

Хорошковский не может быть, потому что его не воспримет большинство общества. Он имеет серьезный отрицательный шлейф,

– утверждает политолог Олег Саакян.

В этом контексте часто вспоминают еще министра МВД Арсена Авакова, директора Нафтогаза Юрия Витренко. Эксперты говорят, что все эти лица могут быть просто специальным "вкидом", чтобы проверить, как на эти фамилии реагирует общество.



Валерий Хорошковский

► Уровень доверия к Кабмину падает

По данным центра Разумкова, уровень доверия к Кабмину упал почти втрое. Эксперты назвали причины.

Проблемы разных скандалов. Еще один момент – то, что у правительства нет ни одной яркой быстрой победы, которой бы они могли похвастаться,

– пояснил политолог Олег Саакян.

Впрочем, отправить правительство в отставку не так уж и просто. Принудительно это сделать невозможно, ведь чиновники имеют иммунитет до сентября, а Рада занята рынком земли. Уволить правительство можно будет, если Гончарук напишет заявление по собственному желанию. Тогда парламент сможет проголосовать его отставку на внеочередном заседании.

Что говорит Гончарук

В то же время сам Алексей Гончарук заявил, что увольняться не собирается. Более того, говорит, что сам встречался с Тигипко.

Нам действительно нужно усиление советниками, возможно на какую-то должность в правительстве, людьми, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность. Поэтому общения у меня было очень много с разными людьми, но больше мне здесь комментировать нечего,

– сказал Гончарук.

По словам экспертов, тема возможной отставки правительства будет подогреваться и дальше. А больше всего это станет заметно ближе к дню голосования в Верховной Раде законопроекта о рынке земли. Это, как утверждают эксперты, выгодно всем политическим силам.



Алексей Гончарук