Фурса ответил, станет ли Тигипко премьером

Владимир Зеленский не будет выбирать нового премьер-министра. Информация о кандидатуре Сергея Тигипко на эту должность, которая появилась недавно в СМИ, является спланированной схемой.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал экономический эксперт Сергей Фурса. Он считает, что это была спецоперация, которая не касалась премьерской должности.

Читайте также: Вместо Гончарука хотят менеджеров: Фесенко назвал кандидатуры на кресло премьера

По его словам, эта информация – специальный "вброс" в общество, к которому точно не причастен Зеленский или Гончарук.

Я не думаю, что Зеленский решил сменить премьер-министра. От самого Зеленского мы такого не слышали. Это неуместно и для этого нет причин. Я думаю, это просто раскачка политической ситуации,

– пояснил Сергей Фурса.

В то же время отметил, что могла идти речь об усилении правительства.

"Возможно, было собеседование господина Тигипко на (должность, – 24 канал) вице-премьера по экономике, промышленности – неважно по чему. И, возможно, это даже было согласовано, однако кому-то не понравилось, поэтому решили сделать такой вброс, который вызвал бурю в обществе. Например, господину Авакову могло не понравиться, что другой "взрослый" появится в правительстве", – сказал экономический эксперт.

Фурса добавил, что даже если Тигипко действительно рассматривали как кандидата на должность в правительстве, это было бы не очень хорошим сигналом для всего инвестиционного сообщества и внешних инвесторов.

Да, господин Тигипко хороший хозяйственник. Однако он ассоциируется с человеком Януковича, который был в правительстве с 1990-х годов. Также он давний бизнес-партнер Коломойского,

– утверждает эксперт.

Что известно о смене премьер-министра

Вчера, 26 февраля, украинские СМИ сообщили, что Сергей Тигипко может стать премьер-министром Украины.

Шефредактор LB.ua Соня Кошкина отметила, что действующий глава правительства уйдет в отставку по собственному желанию. После этого на внеочередной сессии Верховной Рады состоится голосование.

Также вероятным кандидатом на кресло премьера рассматривали Валерия Хорошковского – украинского бизнесмена и политика, который был вице-премьером времен Януковича и руководителем СБУ.

В то же время премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что заявление об увольнении не писал. Также добавил, что с президентом об этом не говорил.



Бизнес Сергея Тигипко / Инфографика 24 канала