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      Розкачування політичної ситуації, – Фурса відповів, чи стане Тігіпко прем'єром

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      Володимир Зеленський не обиратиме нового прем'єр-міністра. Інформація про кандидатуру Сергія Тігіпка на цю посаду, яка з'явилась нещодавно у ЗМІ, є спланованою схемою.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив економічний експерт Сергій Фурса. Він вважає, що це була спецоперація, яка не стосувалася прем'єрської посади.

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      За його словами, ця інформація – спеціальний "вкид" у суспільство, до якого точно не причетний Зеленський чи Гончарук.

      Я не думаю, що Зеленський вирішив змінити прем'єр-міністра. Від самого Зеленського ми такого не чули. Це не доречно і для цього немає причин. Я думаю, це просто розкачування політичної ситуації,
      – пояснив Сергій Фурса.

      Водночас зазначив, що могла йти мова про підсилення уряду.

      "Можливо, була співбесіда пана Тігіпка на (посаду, – 24 канал) віцепрем'єра з економіки, промисловості – байдуже з чого. І, можливо, це навіть було узгоджено, однак комусь не сподобалось, тому вирішили зробити такий вкид, який викликав бурю в суспільстві. Наприклад, пану Авакову могло не сподобатись, що інший "дорослий" з'явиться в уряді", – сказав економічний експерт.

      Фурса додав, що навіть якби Тігіпка дійсно розглядали як кандидата на посаду в уряді, це було б не дуже добрим сигналом для всього інвестиційного співтовариства та зовнішніх інвесторів.

      Так, пан Тігіпко добрий господарник. Однак він асоціюється з людиною Януковича, яка в уряді була з 1990-х років. Також він давній бізнес-партнер Коломойського,
      – ствердив експерт.

      Що відомо про зміну прем'єр-міністра

      • Вчора, 26 лютого, українські ЗМІ повідомили, що Сергій Тігіпко може стати прем'єр-міністром України.
      • Шефредакторка LB.ua Соня Кошкіна зазначила, що чинний глава уряду піде у відставку за власним бажанням. Після цього на позачерговій сесії Верховної Ради відбудеться голосування.
      • Також ймовірним кандидатом на крісло прем'єра розглядали Валерія Хорошковського – українського бізнесмена та політика, який був віцепрем'єром часів Януковича та керівником СБУ.
      • Водночас прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що заяву про звільнення не писав. Також додав, що з президентом про це не говорив.

      інфографіка
      Бізнес Сергія Тігіпка / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Новини політики Новий уряд Кабінет Міністрів України Сергій Тігіпко Володимир Зеленський Олексій Гончарук
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