Замість Гончарука хочуть менеджерів: Фесенко назвав кандидатури на крісло прем'єра
На посаду нового прем'єрміністра розглядається три кандидатури. Зокрема, і Сергія Тігіпка. У Гончарука невисокі рейтинги, а можливі його наступники мають репутацію ефективних управлінців і менеджерів.
Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
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Є інформація, що Тігіпку пропонують пост віцепрем'єра. Не виключено, що кандидатуру Тігіпка розглядають і на посаду прем'єра. Також розглядався варіант ексглави СБУ Валерія Хорошковського. Є ще й третя кандидатура – ексголова Нафтогазу і колишній віцепрем’єр Олег Дубина,
– розповідає Володимир Фесенко.
За його словами, у Тігіпка, Хорошковського і Дубини досвід і репутація ефективних державних менеджерів. Вони були успішними на різних посадах і в різний час. Хоча є питання щодо роботи Хорошковського в СБУ. Але є позитивні моменти. Свого часу Хорошковський був проти вступу України в Євразійське економічне співтовариство, куди колись Росія втягувала Кучму.
"Тігіпко має репутацію реформатора, людини помірної, без зашкварів. Хорошковський займався євроінтеграцією. Позитивна репутація у Дубини. Але найголовніше – всіх трьох особисто знає Зеленський. І ставиться до них добре", – наголошує політолог.
Як зауважує експерт, така ротація можлива, оскільки останні соцопитування показують низький рейтинг Гончарука (Згідно опитуванню, проведеному Центром Разумкова з 13 до 17 лютого, Гончаруку не довіряє 63% українців – "24"). А президент Зеленський дуже чутливий до громадської думки. Можливо, дані соціології посилили критичне ставлення Зеленського до Гончарука.
У Гончарука не все виходить. Тому є ідея-мінімум – посилити економічний блок уряду досвідченим управлінцем – віцепрем'єром. Займатиметься поточними питаннями, наприклад, по вугіллю, заборгованості по зарплатах, оскільки знає, як працює державна машина. На відміну від Гончарука. Президент Зеленський майже дозрів до такого сценарію,
– вважає Фесенко.
Утім, говорить він, є нюанс: Тігіпко і Хорошковський не рвуться працювати в уряді.
Що відомо про зміну прем'єр-міністра: головне
- Українські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський може призначити Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України.
- За словами шефредакторки LB.ua Соні Кошкіної, чинний глава уряду піде у відставку за власним бажанням. Після цього на позачерговій сесії Верховної Ради відбудеться голосування. Кошкіна додала, що голоси для призначення Тігіпка у Раді є.
- Ще одним ймовірним кандидатом на крісло прем'єра розглядали Валерія Хорошковського. Це український бізнесмен та політик, був віцепрем'єром часів Януковича та керівником СБУ.
- Прем'єрміністр Олексій Гончарук сказав, що заяву про звільнення не писав і з президентом про це не говорив
Це вже не перша інформація про відставку Гончарука. 15 січня у мережі поширили запис розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Фігуранти виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. Згодом Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані, однак вранці 17 січня він подав заяву на звільнення.