Замість Гончарука хочуть менеджерів: Фесенко назвав кандидатури на крісло прем'єра

На посаду нового прем'єрміністра розглядається три кандидатури. Зокрема, і Сергія Тігіпка. У Гончарука невисокі рейтинги, а можливі його наступники мають репутацію ефективних управлінців і менеджерів.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Є інформація, що Тігіпку пропонують пост віцепрем'єра. Не виключено, що кандидатуру Тігіпка розглядають і на посаду прем'єра. Також розглядався варіант ексглави СБУ Валерія Хорошковського. Є ще й третя кандидатура – ексголова Нафтогазу і колишній віцепрем’єр Олег Дубина,

– розповідає Володимир Фесенко.

За його словами, у Тігіпка, Хорошковського і Дубини досвід і репутація ефективних державних менеджерів. Вони були успішними на різних посадах і в різний час. Хоча є питання щодо роботи Хорошковського в СБУ. Але є позитивні моменти. Свого часу Хорошковський був проти вступу України в Євразійське економічне співтовариство, куди колись Росія втягувала Кучму.

"Тігіпко має репутацію реформатора, людини помірної, без зашкварів. Хорошковський займався євроінтеграцією. Позитивна репутація у Дубини. Але найголовніше – всіх трьох особисто знає Зеленський. І ставиться до них добре", – наголошує політолог.

Як зауважує експерт, така ротація можлива, оскільки останні соцопитування показують низький рейтинг Гончарука (Згідно опитуванню, проведеному Центром Разумкова з 13 до 17 лютого, Гончаруку не довіряє 63% українців – "24"). А президент Зеленський дуже чутливий до громадської думки. Можливо, дані соціології посилили критичне ставлення Зеленського до Гончарука.

У Гончарука не все виходить. Тому є ідея-мінімум – посилити економічний блок уряду досвідченим управлінцем – віцепрем'єром. Займатиметься поточними питаннями, наприклад, по вугіллю, заборгованості по зарплатах, оскільки знає, як працює державна машина. На відміну від Гончарука. Президент Зеленський майже дозрів до такого сценарію,

– вважає Фесенко.

Утім, говорить він, є нюанс: Тігіпко і Хорошковський не рвуться працювати в уряді.

Що відомо про зміну прем'єр-міністра: головне

Українські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський може призначити Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України.

За словами шефредакторки LB.ua Соні Кошкіної, чинний глава уряду піде у відставку за власним бажанням. Після цього на позачерговій сесії Верховної Ради відбудеться голосування. Кошкіна додала, що голоси для призначення Тігіпка у Раді є.

Ще одним ймовірним кандидатом на крісло прем'єра розглядали Валерія Хорошковського. Це український бізнесмен та політик, був віцепрем'єром часів Януковича та керівником СБУ.

Прем'єрміністр Олексій Гончарук сказав, що заяву про звільнення не писав і з президентом про це не говорив

Це вже не перша інформація про відставку Гончарука. 15 січня у мережі поширили запис розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Фігуранти виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. Згодом Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані, однак вранці 17 січня він подав заяву на звільнення.



Бізнес Сергія Тігіпка / Інфографіка 24 каналу