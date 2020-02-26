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      Вместо Гончарука хотят менеджеров: Фесенко назвал кандидатуры на кресло премьера

      - Читати новину українською
      Экс-чиновник Тигипко может возглавить правительство? / Гордон

      На должность нового премьер-министра рассматривается три кандидатуры. В частности, и Сергея Тигипко. У Гончарука невысокие рейтинги, а возможные его преемники имеют репутацию эффективных управленцев и менеджеров.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте подробно: Смена премьер-министра: кто и почему может стать новым главой правительства

      Есть информация, что Тигипко предлагают пост вице-премьера. Не исключено, что кандидатуру Тигипко рассматривают и на должность премьера. Также рассматривался вариант экс-главы СБУ Валерия Хорошковского. Есть еще и третья кандидатура – экс-глава Нафтогаза и бывший вице-премьер Олег Дубина,
      – рассказывает Владимир Фесенко.

      По его словам, у Тигипко, Хорошковского и Дубины опыт и репутация эффективных государственных менеджеров. Они были успешными на разных постах и в разное время. Хотя есть вопросы относительно работы Хорошковского в СБУ. Но есть положительные моменты. В свое время Хорошковский был против вступления Украины в Евразийское экономическое сообщество, куда когда Россия втягивала Кучму.

      "Тигипко имеет репутацию реформатора, человека умеренного, без зашкваров. Хорошковский занимался евроинтеграцией. Положительная репутация у Дубины. Но самое главное – всех троих лично знает Зеленский. И относится к ним хорошо", – отмечает политолог.

      Как отмечает эксперт, такая ротация возможна, поскольку последние соцопросы показывают низкий рейтинг Гончарука (Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова с 13 до 17 февраля, Гончаруку не доверяет 63% украинцев – "24"). А президент Зеленский очень чувствителен к общественному мнению. Возможно, данные социологии усилили критическое отношение Зеленского к Гончаруку.

      У Гончарука не все получается. Поэтому есть идея-минимум – усилить экономический блок правительства опытным управленцем – вице-премьером. Будет заниматься текущими вопросами, например, по углю, задолженности по зарплатам, поскольку знает, как работает государственная машина. В отличие от Гончарука. Президент Зеленский почти созрел к такому сценарию,
      – считает Фесенко.

      Впрочем, говорит он, есть нюанс: Тигипко и Хорошковский не рвутся работать в правительстве.

      Что известно о смене премьер-министра: главное

      • Украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский может назначить Сергея Тигипко премьер-министром Украины.
      • По словам шефредактора LB.ua Сони Кошкиной, действующий глава правительства уйдет в отставку по собственному желанию. После этого на внеочередной сессии Верховной Рады состоится голосование. Кошкина добавила, что голоса для назначения Тигипко в Раде есть.
      • Еще одним вероятным кандидатом на кресло премьера рассматривали Валерия Хорошковского. Это украинский бизнесмен и политик, был вице-премьером времен Януковича и руководителем СБУ.
      • Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что заявление об увольнении не писал и с президентом об этом не говорил.

      Это уже не первая информация об отставке Гончарука. 15 января в сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Фигуранты производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. Впоследствии Гончарук заявил, что фразы на аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января он подал заявление на увольнение.

      тігіпко
      Бизнес Сергея Тигипко / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Сергей Тигипко Владимир Зеленский Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики Олег Дубына Валерий Хорошковский Кабинет Министров Украины
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