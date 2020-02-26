Призначення Тігіпка в Кабмін – практично вирішене питання, – ЗМІ

Призначення бізнесмена Сергія Тігіпка в Кабмін є практично вирішеним питанням до вечора 26 лютого. Залишилося тільки питання – ким саме стане Тігіпко в уряді – прем'єр-міністром чи віце-прем'єром з економіки.

"За нашою інформацією, до вечора 26 лютого призначення Сергія Тігіпка в Кабмін – практично вирішене питання. Відкрите питання – ким він стане в уряді? Прем'єр-міністром чи віце-прем'єром з економіки. Питання вирішиться після аналізу ситуації", – повідомляє телеграм-канал Klymenko Time.

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"Злив" (про ймовірне призначення Тігіпка прем’єром) був зроблений з Офісу Президента цілеспрямовано. Щоб подивитися на реакцію. Не тільки людей і всяких "активістів", а й, що важливо, груп впливу,

– зазначається в повідомленні.

Автори допису додали, що цим "зливом" штовхнули чинного голову уряду Олексія Гончарука, який з поточними "досягненнями" вже засидівся на посаді. Але чинний прем'єр поки впирається, принаймні на публіці, зауважили автори повідомлення.

"В цілому, судячи з ситуації на зараз, відступу назад вже не буде, і Тігіпко вливається в команду Зеленського. Цікавий поворот", – резюмується в повідомленні.



Повідомлення про ймовірне призначення Тігіпка в Кабмін у телеграм-каналі Klymenko Time

Інформація про те, що Тігіпко може замінити Гончарука на посаді прем’єра, з’явилася 25 лютого у ЗМІ та анонімних телеграм-каналах. Кандидатуру бізнесмена нібито розглядає президент Володимир Зеленський. Глава держави підтвердив, що зустрічався з Тігіпком, проте не уточнив, чи розмовляли вони саме про прем’єрство останнього.

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Що відомо про бізнес Сергія Тігіпка / Інфографіка 24 каналу