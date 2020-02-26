Що відомо про Сергія Тігіпка: Мільйонні статки і голосування за диктаторські закони
Мільйонер і ексміністр часів Януковича Сергій Тігіпко найближчим часом може замінити Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України. Переговори з Тігіпком ще тривають, але питання про його призначення прем'єр-міністром України вирішене на 99%. Цікаво, що Тігіпко підпадає під люстрацію і за законом не може працювати на вищих посадах в Україні, оскільки працював в уряді Азарова.
Як Тігіпко з'явився в українській політиці: біографія політика
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Сергій Тігіпко народився в етнічно українському селі Драгонешти Лазовського району Молдавської РСР. У 1982 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за фахом інженер-металург. У 1996 році захистив кандидатську з економіки на тему "Формування і державне регулювання систем комерційних банків України".
Комсомольське минуле
Одразу після служби в армії, у 1984 році, він брав активну участь у комсомольській діяльності. Зокрема, працював разом з Олександром Турчиновим секретарем комітету ЛКСМУ, заступником відділу і заступником директора з навчально-виховної роботи Дніпропетровського механіко-металургійного технікуму, заввідділом пропаганди і агітації Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ. У 1989-1991 роках був першим секретарем обкому комсомолу.
Сергій Тігіпко у молодості (справа) / Фото із сомереж
Знайомство з Коломойським і початок "Приватбанку"
Свої перші статки він заробив не у сфері металургії. У 1991 році Тігіпко стає заступником голови правління комерційного банку "Дніпро". А в березні 1992 року – головою правління нового дніпропетровського комерційного банку "Приватбанк". У ЗМІ повідомляли, що саме Тігіпко запропонував засновникам групи Приват, серед яких були олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, створити власний комерційний банк. В одному з інтерв'ю Боголюбов зазначив, що спершу Тігіпко був найманим менеджером, а згодом став ключовим партнером і акціонером. Пізніше засновники Привату його частку викупили.
Робота на Кучму, Лазаренка і Тимошенко
- У 1994-1997 роках Тігіпко працював позаштатним консультантом другого президента України Леоніда Кучми з питань грошової політики.
Леонід Кучма і Сергій Тігіпко (по центру) / Фото "Главред"
- Потім отримує посади віцепрем'єр-міністра України з питань економічної реформи в уряді Павла Лазаренка (квітень-липень 1997 го), віцепрем'єра з питань економіки у Кабміні Валерія Пустовойтенка (1997-1999), міністра економіки в уряді Віктора Ющенка.
- У 2000-му році на довиборах до Верховної Ради у виборчому окрузі в Павлограді стає народним депутатом України. У 2002-му повторно проходить до парламенту за списком пропрезидентського блоку "За єдину Україну!".
- З грудня 2002 два роки поспіль займав посаду глави Національного банку України.
- З 2000 по 2005 рік очолював партію "Трудова Україна".
- За час політичної кар'єри був членом РНБО, керував різними урядовими комісіями, радами і комітетами. Представляв Україну в міжурядових структурах країн СНД.
- У листопаді 2004-го пішов з великої політики. Тігіпко вирішив зосередився на управлінні власним великим бізнесом – фінансовою групою "ТАС", до якої входили "ТАС-Інвестбанк", "ТАС-Комерцбанк", "ТАС-Бізнесбанк", страхова компанія "ТАС", клініка сімейної медицини та ряд інших активів.
- У 2007 році продав "ТАС-Інвестбанк" і "ТАС-Комерцбанк" шведському банку Swedbank за 735 мільйонів доларів.
- 18 березня 2008 року Юлія Тимошенко, яка тоді була прем'єркою заявила, що призначила Тігіпка своїм радником. Водночас, він став співголовою новоствореної Ради інвесторів при Кабінеті міністрів. 8 липня 2009 року Тігіпко звільнився з посади радника глави КМУ за власним бажанням.
- У червні 2009 року Тігіпко залишив пост глави правління фінансової групи "ТАС" і глави правління ВАТ "Сведбанк" і сконцентрувався на політичній діяльності.
- У 2010 році Тігіпко провів досить успішну кампанію, але посів третє місце на президентських виборах.
Робота на Януковича і "Партію регіонів"
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Цікаво, що ще у 2004 році, під час президентської виборчої кампанії, несподівано для багатьох Тігіпко став довіреною особою кандидата Віктора Януковича і очолив його передвиборний штаб. Через тиждень після першого туру виборів і початку "помаранчевої революції" покинув команду кандидата-прем'єра і подав у відставку з поста глави НБУ. А незабаром на досить тривалий час зник з поля зору журналістів. Попередньо в ефірі "5 каналу" заявив, що, йдучи, чи не попрощався з Януковичем, оскільки "ми з ним сто грамів не пили", і пообіцявши, що якщо президентом стане Ющенко, буде до нього в опозиції.
Після виборів Тігіпко отримав посаду віцепрем'єр-міністра з питань економіки в уряді ексрегіонала Миколи Азарова. 9 грудня 2010 року в результаті розпочатої адмінреформи став віцепрем'єр-міністром – міністром соціальної політики.
У березні того ж року розпустив свою партію "Сильна Україна", закликавши однопартійців вступати у "Партію регіонів". У той же день на з'їзді регіоналів його було обрано заступником лідера партії Януковича.
Сергій Тігіпко і Віктор Янукович на з'їзді "Партії регіонів" / Фото partyofregions.org
У грудні 2012 року став народним депутатом, пройшовши під третім номером списку "Партії регіонів". У Раді VII скликання працював заступником голови фракції "Партії регіонів", а також членом комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій.
Згідно з даними Громадського руху "Чесно", 16 січня 2014 року Тігіпко голосував за "диктаторські закони".
16 січня 2014 року Верховна Рада шляхом голосування руками прийняла пакет законів, які суттєво утискали права і свободи громадян. Ця подія загострила протистояння на Майдані. Верховна Рада скасувала норми зазначених законів 24 лютого 2014 року.
На початку квітня 2014 року Тігіпка виключили з "Партії регіонів" після того як він не погодився із тим, що партія не підтримала його кандидатуру на посаду президента на виборах 2014 року. 8 квітня 14 народних депутатів-регіоналів, в тому числі й Тігіпко, заявили про вихід з партії і фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді, а також про створення опозиційної до чинної влади депутатської групи.
Спроба залишитись в українській політиці
В результаті президентських виборів 2014 року Сергій Тігіпко посів лише п'яте місце серед усіх кандидатів із результатом 5,23%.
За результатами позачергових виборів Верховної Ради, у жовтні 2014 року, очолювана Сергієм Тігіпком партія "Сильна Україна" не пройшла у парламент, показавши результат 3,11%.
12 січня 2016 року наглядова рада "ТАСкомбанку" призначила Тігіпка головою правління.
Що відомо про статки Тігіпка
Засновник групи ТАС – незмінний фігурант рейтингів найбагатших людей України. Ще у лютому 2008 року експерти журналу "Фокус" включили Тігіпка у рейтинг 130 найбагатших українців. Тоді він посів 28-ме місце. Його стати оцінили у 900 мільйонів доларів. Роком раніше його статки оцінювалися у 780 мільйонів доларів.
До 2012 року Тігіпко входив у десятку найбагатших українців за версією Forbes. За оцінками видання у лютому 2013 року, капітал Тігіпка становив 1,11 мільярда доларів.
Зараз статки Тігіпка оцінюють приблизно у 400 мільйонів доларів.
Що відомо про сім'ю Тігіпка
Тігіпко одружений. У нього від першого шлюбу з Наталією Тігіпко є доросла донька Анна, яка навчалась в Оксфорді. Саме на честь неї була названа група ТАС (абревіатура від Тігіпко Анна Сергіївна).
Сергій Тігіпко із сім'єю / Фото "Таблоїд"
У другому шлюбі у Тігіпка троє дітей. Син Тимофій навчається у Лондоні. Друга дружина Вікторія Тігіпко очолює найбільший в Україні венчурний фонду TA Ventures, а також є президенткою Одеського кінофестивалю.
Вікторія Тігіпко із синами / Фото "ТАС"