Що відомо про Сергія Тігіпка: Мільйонні статки і голосування за диктаторські закони

Мільйонер і ексміністр часів Януковича Сергій Тігіпко найближчим часом може замінити Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України. Переговори з Тігіпком ще тривають, але питання про його призначення прем'єр-міністром України вирішене на 99%. Цікаво, що Тігіпко підпадає під люстрацію і за законом не може працювати на вищих посадах в Україні, оскільки працював в уряді Азарова.

Як Тігіпко з'явився в українській політиці: біографія політика

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Сергій Тігіпко народився в етнічно українському селі Драгонешти Лазовського району Молдавської РСР. У 1982 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за фахом інженер-металург. У 1996 році захистив кандидатську з економіки на тему "Формування і державне регулювання систем комерційних банків України".

Комсомольське минуле

Одразу після служби в армії, у 1984 році, він брав активну участь у комсомольській діяльності. Зокрема, працював разом з Олександром Турчиновим секретарем комітету ЛКСМУ, заступником відділу і заступником директора з навчально-виховної роботи Дніпропетровського механіко-металургійного технікуму, заввідділом пропаганди і агітації Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ. У 1989-1991 роках був першим секретарем обкому комсомолу.



Сергій Тігіпко у молодості (справа) / Фото із сомереж

Знайомство з Коломойським і початок "Приватбанку"

Свої перші статки він заробив не у сфері металургії. У 1991 році Тігіпко стає заступником голови правління комерційного банку "Дніпро". А в березні 1992 року – головою правління нового дніпропетровського комерційного банку "Приватбанк". У ЗМІ повідомляли, що саме Тігіпко запропонував засновникам групи Приват, серед яких були олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, створити власний комерційний банк. В одному з інтерв'ю Боголюбов зазначив, що спершу Тігіпко був найманим менеджером, а згодом став ключовим партнером і акціонером. Пізніше засновники Привату його частку викупили.

Робота на Кучму, Лазаренка і Тимошенко

У 1994-1997 роках Тігіпко працював позаштатним консультантом другого президента України Леоніда Кучми з питань грошової політики.



Леонід Кучма і Сергій Тігіпко (по центру) / Фото "Главред"

Потім отримує посади віцепрем'єр-міністра України з питань економічної реформи в уряді Павла Лазаренка (квітень-липень 1997 го), віцепрем'єра з питань економіки у Кабміні Валерія Пустовойтенка (1997-1999), міністра економіки в уряді Віктора Ющенка.

У 2000-му році на довиборах до Верховної Ради у виборчому окрузі в Павлограді стає народним депутатом України. У 2002-му повторно проходить до парламенту за списком пропрезидентського блоку "За єдину Україну!".

З грудня 2002 два роки поспіль займав посаду глави Національного банку України.

З 2000 по 2005 рік очолював партію "Трудова Україна".

За час політичної кар'єри був членом РНБО, керував різними урядовими комісіями, радами і комітетами. Представляв Україну в міжурядових структурах країн СНД.

У листопаді 2004-го пішов з великої політики. Тігіпко вирішив зосередився на управлінні власним великим бізнесом – фінансовою групою "ТАС", до якої входили "ТАС-Інвестбанк", "ТАС-Комерцбанк", "ТАС-Бізнесбанк", страхова компанія "ТАС", клініка сімейної медицини та ряд інших активів.

У 2007 році продав "ТАС-Інвестбанк" і "ТАС-Комерцбанк" шведському банку Swedbank за 735 мільйонів доларів.

18 березня 2008 року Юлія Тимошенко, яка тоді була прем'єркою заявила, що призначила Тігіпка своїм радником. Водночас, він став співголовою новоствореної Ради інвесторів при Кабінеті міністрів. 8 липня 2009 року Тігіпко звільнився з посади радника глави КМУ за власним бажанням.

У червні 2009 року Тігіпко залишив пост глави правління фінансової групи "ТАС" і глави правління ВАТ "Сведбанк" і сконцентрувався на політичній діяльності.

У 2010 році Тігіпко провів досить успішну кампанію, але посів третє місце на президентських виборах.

Робота на Януковича і "Партію регіонів"

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Цікаво, що ще у 2004 році, під час президентської виборчої кампанії, несподівано для багатьох Тігіпко став довіреною особою кандидата Віктора Януковича і очолив його передвиборний штаб. Через тиждень після першого туру виборів і початку "помаранчевої революції" покинув команду кандидата-прем'єра і подав у відставку з поста глави НБУ. А незабаром на досить тривалий час зник з поля зору журналістів. Попередньо в ефірі "5 каналу" заявив, що, йдучи, чи не попрощався з Януковичем, оскільки "ми з ним сто грамів не пили", і пообіцявши, що якщо президентом стане Ющенко, буде до нього в опозиції.

Після виборів Тігіпко отримав посаду віцепрем'єр-міністра з питань економіки в уряді ексрегіонала Миколи Азарова. 9 грудня 2010 року в результаті розпочатої адмінреформи став віцепрем'єр-міністром – міністром соціальної політики.

У березні того ж року розпустив свою партію "Сильна Україна", закликавши однопартійців вступати у "Партію регіонів". У той же день на з'їзді регіоналів його було обрано заступником лідера партії Януковича.



Сергій Тігіпко і Віктор Янукович на з'їзді "Партії регіонів" / Фото partyofregions.org

У грудні 2012 року став народним депутатом, пройшовши під третім номером списку "Партії регіонів". У Раді VII скликання працював заступником голови фракції "Партії регіонів", а також членом комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій.

Згідно з даними Громадського руху "Чесно", 16 січня 2014 року Тігіпко голосував за "диктаторські закони".

16 січня 2014 року Верховна Рада шляхом голосування руками прийняла пакет законів, які суттєво утискали права і свободи громадян. Ця подія загострила протистояння на Майдані. Верховна Рада скасувала норми зазначених законів 24 лютого 2014 року.

На початку квітня 2014 року Тігіпка виключили з "Партії регіонів" після того як він не погодився із тим, що партія не підтримала його кандидатуру на посаду президента на виборах 2014 року. 8 квітня 14 народних депутатів-регіоналів, в тому числі й Тігіпко, заявили про вихід з партії і фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді, а також про створення опозиційної до чинної влади депутатської групи.

Спроба залишитись в українській політиці

В результаті президентських виборів 2014 року Сергій Тігіпко посів лише п'яте місце серед усіх кандидатів із результатом 5,23%.

За результатами позачергових виборів Верховної Ради, у жовтні 2014 року, очолювана Сергієм Тігіпком партія "Сильна Україна" не пройшла у парламент, показавши результат 3,11%.

12 січня 2016 року наглядова рада "ТАСкомбанку" призначила Тігіпка головою правління.

Що відомо про статки Тігіпка

Засновник групи ТАС – незмінний фігурант рейтингів найбагатших людей України. Ще у лютому 2008 року експерти журналу "Фокус" включили Тігіпка у рейтинг 130 найбагатших українців. Тоді він посів 28-ме місце. Його стати оцінили у 900 мільйонів доларів. Роком раніше його статки оцінювалися у 780 мільйонів доларів.

До 2012 року Тігіпко входив у десятку найбагатших українців за версією Forbes. За оцінками видання у лютому 2013 року, капітал Тігіпка становив 1,11 мільярда доларів.

Зараз статки Тігіпка оцінюють приблизно у 400 мільйонів доларів.

Що відомо про сім'ю Тігіпка

Тігіпко одружений. У нього від першого шлюбу з Наталією Тігіпко є доросла донька Анна, яка навчалась в Оксфорді. Саме на честь неї була названа група ТАС (абревіатура від Тігіпко Анна Сергіївна).



Сергій Тігіпко із сім'єю / Фото "Таблоїд"

У другому шлюбі у Тігіпка троє дітей. Син Тимофій навчається у Лондоні. Друга дружина Вікторія Тігіпко очолює найбільший в Україні венчурний фонду TA Ventures, а також є президенткою Одеського кінофестивалю.



Вікторія Тігіпко із синами / Фото "ТАС"