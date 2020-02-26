Миллионные состояния и голосование за диктаторские законы: что известно о Сергее Тигипко

Миллионер и экс-министр времен Януковича Сергей Тигипко в ближайшее время может заменить Алексея Гончарука на посту премьер-министра Украины. Переговоры с Тигипко еще продолжаются, но вопрос о его назначении премьер-министром Украины решен на 99%. Интересно, что Тигипко подпадает под люстрацию и по закону не может работать на высших должностях в Украине, поскольку работал в правительстве Азарова.

Как Тигипко появился в украинской политике

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Сергей Тигипко родился в этнически украинском селе Драгонешты Лазовского района Молдавской ССР. В 1982 году окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности инженер-металлург. В 1996 году защитил кандидатскую по экономике на тему "Формирование и государственное регулирование систем коммерческих банков Украины".

Комсомольское прошлое

Сразу после службы в армии, в 1984 году, он принимал активное участие в комсомольской деятельности. В частности, работал вместе с Александром Турчиновым секретарем комитета ЛКСМУ, заместителем отдела и заместителем директора по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического техникума, завотделом пропаганды и агитации Днепропетровского областного комитета ЛКСМУ. В 1989-1991 годах был первым секретарем обкома комсомола.



Сергей Тигипко в молодости (справа) / Фото из соцсетей

Знакомство с Коломойским и начало "Приватбанка"

Свои первые состояния он заработал не в сфере металлургии. В 1991 году Тигипко стал заместителем главы правления коммерческого банка "Днепр". А в марте 1992 года – главой правления нового днепропетровского коммерческого банка "Приватбанк". В СМИ сообщали, что именно Тигипко предложил основателям группы "Приват", среди которых были олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, создать собственный коммерческий банк. В одном из интервью Боголюбов сказал, что сперва Тигипко был наемным менеджером, а затем стал ключевым партнером и акционером. Позже учредители Привата его долю выкупили.

Работа на Кучму, Лазаренко и Тимошенко

В 1994-1997 гг. Тигипко работал внештатным консультантом второго президента Украины Леонида Кучмы по вопросам денежной политики.



Леонид Кучма и Сергей Тигипко (по центру) / фото "Главред"

Затем получает посты вице-премьер-министра Украины по вопросам экономической реформы в правительстве Павла Лазаренко (апрель-июль 1997 года), вице-премьера по вопросам экономики в Кабмине Валерия Пустовойтенко (1997-1999), министра экономики в правительстве Виктора Ющенко.

В 2000-м году на довыборах в Верховную Раду в избирательном округе в Павлограде становится народным депутатом Украины. В 2002-м повторно проходит в парламент по списку пропрезидентского блока "За единую Украину!".

С декабря 2002 два года подряд занимал должность главы Национального банка Украины.

С 2000 по 2005 год возглавлял партию "Трудовая Украина".

За время политической карьеры был членом СНБО, руководил различными правительственными комиссиями, советами и комитетами. Представлял Украину в межправительственных структурах стран СНГ.

В ноябре 2004-го ушел из большой политики. Тигипко решил сосредоточится на управлении собственным большим бизнесом – финансовой группой ТАС, в которую входили "ТАС-Инвестбанк", "ТАС-Комерцбанк", "ТАС-Бизнесбанк", страховая компания ТАС, клиника семейной медицины и ряд других активов.

В 2007 году продал "ТАС-Инвестбанк" и "ТАС-Комерцбанк" шведскому банку Swedbank за 735 миллионов долларов.

18 марта 2008 года Юлия Тимошенко, которая тогда была премьером заявила, что назначила Тигипко своим советником. В то же время, он стал сопредседателем новосозданного Совета инвесторов при Кабинете министров. 8 июля 2009 года Тигипко уволился с должности советника главы КМУ по собственному желанию.

В июне 2009 года Тигипко оставил пост главы правления финансовой группы "ТАС" и главы правления ОАО "Сведбанк" и сконцентрировался на политической деятельности.

В 2010 году Тигипко провел весьма успешную кампанию, но занял третье место на президентских выборах.

Работа на Януковича и "Партию регионов"

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Интересно, что еще в 2004 году, во время президентской избирательной кампании, неожиданно для многих Тигипко стал доверенным лицом кандидата Виктора Януковича и возглавил его предвыборный штаб. Через неделю после первого тура выборов и начала "оранжевой революции" покинул команду кандидата-премьера и подал в отставку с поста главы НБУ. А вскоре на довольно длительное время исчез из поля зрения журналистов. Предварительно в эфире "5 канала" заявил, что, уходя, не попрощался с Януковичем, поскольку "мы с ним сто грамм не пили", и пообещав, что если президентом станет Ющенко, будет к нему в оппозиции.

После выборов Тигипко получил должность вице-премьер-министра по вопросам экономики в правительстве экс-регионала Николая Азарова. 9 декабря 2010 года в результате начатой админреформы стал вицепремьер-министром-министром социальной политики.

В марте того же года распустил свою партию "Сильная Украина", призвав однопартийцев вступать в Партию регионов. В тот же день на съезде регионалов был избран заместителем лидера партии Януковича.



Сергей Тигипко и Виктор Янукович на съезде "Партии регионов" / Фото partyofregions.org

В декабре 2012 года стал народным депутатом, пройдя под третьим номером в списке "Партии регионов". В Раде VII созыва работал заместителем главы фракции "Партии регионов", а также членом комитета по вопросам информатизации и информационных технологий.

Согласно данным Общественного движения "Честно", 16 января 2014 года Тигипко голосовал за "диктаторские законы".

16 января 2014 года Верховная Рада путем голосования руками приняла пакет законов, которые существенно ущемляли права и свободы граждан. Это событие обострило противостояние на Майдане. Верховная Рада отменила нормы указанных законов 24 февраля 2014 года.

В начале апреля 2014 года Тигипко исключили из "Партии регионов" после того, как он не согласился с тем, что партия не поддержала его кандидатуру на пост президента на выборах 2014 года. 8 апреля 14 народных депутатов-регионалов, в том числе и Тигипко, заявили о выходе из партии и фракции "Партии регионов" в Верховной Раде, а также о создании оппозиционной к действующей власти депутатской группы.

Попытка остаться в украинской политике

В результате президентских выборов 2014 года Сергей Тигипко занял лишь пятое место среди всех кандидатов с результатом 5,23%.

По результатам внеочередных выборов Верховной Рады в октябре 2014 года, возглавляемая Сергеем Тигипко партия "Сильная Украина" не прошла в парламент, показав результат 3,11%.

12 января 2016 года наблюдательный совет "ТАСкомбанка" назначил Тигипко главой правления.

Что известно о состоянии Тигипко

Основатель группы ТАС – неизменный фигурант рейтингов богатейших людей Украины. Еще в феврале 2008 года эксперты журнала "Фокус" включили Тигипко в рейтинг 130 самых богатых украинцев. Тогда он занял 28-е место. Его состояния оценили в 900 миллионов долларов. Годом ранее его состояние оценивалось в 780 миллионов долларов.

До 2012 года Тигипко входил в десятку самых богатых украинцев по версии Forbes. По оценкам издания в феврале 2013 года, капитал Тигипко составил 1,11 миллиарда долларов.

Сейчас состояние Тигипко оценивают примерно в 400 миллионов долларов.

Семья Тигипко

Тигипко женат. У него от первого брака с Натальей Тигипко есть взрослая дочь Анна, которая училась в Оксфорде. Именно в честь нее была названа группа ТАС (аббревиатура от Тигипко Анна Сергеевна).



Сергей Тигипко с семьей / Фото "Таблоид"

Во втором браке у Тигипко трое детей. Сын Тимофей учится в Лондоне. Вторая жена Виктория Тигипко возглавляет крупнейший в Украине венчурный фонд TA Ventures, а также является президентом Одесского кинофестиваля.



Виктория Тигипко с сыновьями / Фото "ТАС"