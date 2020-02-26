22:26
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лавров нахамил журналистам. Путин меняет имидж
      Вєсті Кремля
      21:37, сегодня
      Вести.UA: Большое возвращение Тигипко. Новая затея Бужанского
      Вєсті.UA
      19:19, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Назначение Тигипко в Кабмин – практически решенный вопрос, – СМИ

      - Читати новину українською
      Назначение Тигипко в Кабмин – практически решенный вопрос, пишут СМИ / bigmir.net

      Назначение бизнесмена Сергея Тигипко в Кабмин является практически решенным вопросом до вечера 26 февраля. Остался только вопрос – кем именно станет Тигипко в правительстве – премьер-министром или вице-премьером по экономике.

      "По нашей информации, к вечеру 26 февраля назначение Сергея Тигипко в Кабмин – практически решенный вопрос. Открытый вопрос – кем он станет в правительстве? Премьер-министром или вице-премьером по экономике. Вопрос решится после анализа ситуации", – сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

      Читайте также: Что известно о Сергее Тигипко: Миллионное состояние и голосование за диктаторские законы

      "Слив" (о вероятном назначение Тигипко премьером) был сделан из Офиса Президента целенаправленно. Чтобы посмотреть на реакцию. Не только людей и всяких "активистов", но и, что немаловажно, групп влияния,
      – отмечается в сообщении.

      Авторы статьи добавили, что этим "сливом" толкнули действующего главу правительства Алексея Гончарука, который с текущими "достижениями" уже засиделся на должности. Но действующий премьер пока упирается, по крайней мере на публике, отметили авторы сообщения.

      "В целом, судя по ситуации на сейчас, отступления назад уже не будет, и Тигипко вливается в команду Зеленского. Интересный поворот", – резюмируется в сообщении.

      Сергій Тігіпко Кабмін прем'єр-міністр - новини

      Сообщение о вероятном назначении Тигипко в Кабмин в телеграм-канале Klymenko Time

      Информация о том, что Тигипко может заменить Гончарука на посту премьера, появилась 25 февраля в СМИ и анонимных телеграм-каналах. Кандидатуру бизнесмена якобы рассматривает президент Владимир Зеленский. Глава государства подтвердил, что встречался с Тигипко, однако не уточнил, говорили ли они именно о премьерстве последнего.

      К теме: Кандидатура Тигипко: эксперт оценил шансы политика стать новым премьером Украины

      Что известно о Сергее Тигипко: смотрите видео

      бізнес Сергія Тігіпка що відомо статки Тігіпка
      Что известно о бизнесе Сергея Тигипко / инфографика 24 канала

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ВЕРОЯТНОМ ПРЕМЬЕРСТВЕ ТИГИПКО:
      Сколько людей умерло от гриппа в Украине
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Сергей Тигипко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Украинский фильм "Черкассы": реалистично и максимально безжалостно
      Павло Казарін
      сегодня , 20:30 Выборы в США: что известно о сенаторе Берни Сандерсе
      Світлана Попова
      сегодня , 12:30 5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир: фото
      Ростислав Струтинський
      17 февраля , 15:37 Пара, которая летела домой с усыновленным ребенком, получили неожиданный сюрприз во время полета
      Марія Бондар
      сегодня , 19:45 Вечный Путин и новая империя? Как в России меняют Конституцию
      Ярослав Голобородько
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук