Назначение Тигипко в Кабмин – практически решенный вопрос, – СМИ

Назначение бизнесмена Сергея Тигипко в Кабмин является практически решенным вопросом до вечера 26 февраля. Остался только вопрос – кем именно станет Тигипко в правительстве – премьер-министром или вице-премьером по экономике.

"По нашей информации, к вечеру 26 февраля назначение Сергея Тигипко в Кабмин – практически решенный вопрос. Открытый вопрос – кем он станет в правительстве? Премьер-министром или вице-премьером по экономике. Вопрос решится после анализа ситуации", – сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

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"Слив" (о вероятном назначение Тигипко премьером) был сделан из Офиса Президента целенаправленно. Чтобы посмотреть на реакцию. Не только людей и всяких "активистов", но и, что немаловажно, групп влияния,

– отмечается в сообщении.

Авторы статьи добавили, что этим "сливом" толкнули действующего главу правительства Алексея Гончарука, который с текущими "достижениями" уже засиделся на должности. Но действующий премьер пока упирается, по крайней мере на публике, отметили авторы сообщения.

"В целом, судя по ситуации на сейчас, отступления назад уже не будет, и Тигипко вливается в команду Зеленского. Интересный поворот", – резюмируется в сообщении.

Сообщение о вероятном назначении Тигипко в Кабмин в телеграм-канале Klymenko Time

Информация о том, что Тигипко может заменить Гончарука на посту премьера, появилась 25 февраля в СМИ и анонимных телеграм-каналах. Кандидатуру бизнесмена якобы рассматривает президент Владимир Зеленский. Глава государства подтвердил, что встречался с Тигипко, однако не уточнил, говорили ли они именно о премьерстве последнего.

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Что известно о бизнесе Сергея Тигипко / инфографика 24 канала