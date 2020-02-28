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      Зеленський скликає Верховну Раду на позачергове засідання

      - Читать новость на русском
      Рада збирає позачергове засідання на вимогу Зеленського / Getty images

      Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає 4 березня позачергове засідання парламенту на вимогу Володимира Зеленського.

      Засідання має розпочатися о 16 годині, про це повідомляється на сайті Вверховної Ради України. 

      Знайте більше: Турборежим не дав результатів: нова Рада ухвалила менше законів, ніж попередня

      "Відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергово пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України", – мовиться у повідомленні.

      Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання не вказані у повідомленні.

      Цікаво. Наразі політики та ЗМІ поширюють інформацію про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Президент нібито має кілька кандидатів на цю посаду, однак офіційних підтверджень цієї інформації немає. Водночас чутки про зміни у Кабміні з'явились ще наприкінці 2019 року. 

      Яка ситуація зараз у Верховній Раді

      Робота парламенту практично заблокована через розгляд величезної кількості правок до законопроекту про ринок земліЗгодом народні обранці подали їх понад 4 тисячі, хоча законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. 

      Станом на 21 лютого, під час останнього засідання Ради, нардепи розглянули 1505 правок жодної з них не схвалилиБільшість поправок після першого читання були внесені депутатами із фракцій "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя". Окрім тисяч правок, нардепи блокують президію Ради та влаштовують провокації.

      ​Читайте також: Разумков серйозно сварився із Зеленським, – ЗМІ

      Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомляв, що через це робота парламенту може бути заблокована на 2 місяці. Найоптимістичніші прогнози щодо завершення цієї процедури – кінець березня.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Президент України Верховна Рада Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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