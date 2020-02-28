Зеленський скликає Верховну Раду на позачергове засідання

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає 4 березня позачергове засідання парламенту на вимогу Володимира Зеленського.

Засідання має розпочатися о 16 годині, про це повідомляється на сайті Вверховної Ради України.

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"Відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергово пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України", – мовиться у повідомленні.

Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання не вказані у повідомленні.

Цікаво. Наразі політики та ЗМІ поширюють інформацію про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Президент нібито має кілька кандидатів на цю посаду, однак офіційних підтверджень цієї інформації немає. Водночас чутки про зміни у Кабміні з'явились ще наприкінці 2019 року.

Яка ситуація зараз у Верховній Раді

Робота парламенту практично заблокована через розгляд величезної кількості правок до законопроекту про ринок землі. Згодом народні обранці подали їх понад 4 тисячі, хоча законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді.

Станом на 21 лютого, під час останнього засідання Ради, нардепи розглянули 1505 правок – жодної з них не схвалили. Більшість поправок після першого читання були внесені депутатами із фракцій "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя". Окрім тисяч правок, нардепи блокують президію Ради та влаштовують провокації.

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Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомляв, що через це робота парламенту може бути заблокована на 2 місяці. Найоптимістичніші прогнози щодо завершення цієї процедури – кінець березня.