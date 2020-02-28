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      Турборежим не дав результатів: нова Рада ухвалила менше законів, ніж попередня

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      Нова Рада ухвалила менше законів, ніж попередня / Getty Images

      Комітет виборців України порівняв результати роботи Верховної Ради 9-го та 8-го скликань. За пів року за кількістю прийнятих законів, зареєстрованих законопроєктів та проведених засідань нова Рада поступається попередній.

      Кількісні показники роботи парламенту не є вищими, ніж у їхніх попередників. Про це інформує пресслужба Комітету виборців України.

      Читайте також: Рейтинг політичних партій України: хто переміг би на виборах сьогодні

      Там проаналізували кількість прийнятих законів, зареєстрованих законопроєктів та проведених пленарних засідань.

      За перші пів року депутатами Ради 8-го скликання прийняли 173 закони, тоді як парламент 9-го скликання – 155 законів,
      – йдеться в повідомленні.

      Також депутати Ради попереднього скликання зареєстрували більше законопроєктів (1,7 тисячі), ніж їхні наступники (1,3 тисячі). Однак депутати Верховної Ради 9-го скликання частіше працювали в пленарному режимі. За 6 місяців вони провели 72 пленарні засідання, а їхні колеги – 63.

      "Розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. Кількісні показники роботи Ради 9-го скликання не є вищими, ніж у їхніх попередників", – підсумували у Комітеті виборців.

      Водночас зазначили, що оцінка результатів роботи парламенту за кількістю прийнятих законів не є об’єктивною. Однак саме на цьому наголошувало керівництво Ради й депутати більшості, акцентуючи на своїй ефективності.

      Зверніть увагу! Верховна Рада 8-го скликання розпочала роботу 27 листопада 2014 року, 9-го – 29 серпня 2019 року.

      Що відомо про турборежим Ради? З перших днів роботу Верховної Ради дев'ятого скликання назвали турборежимом. Часто народні депутати до ночі залишалися у сесійній залі, аби встигнути опрацювати весь порядок денний.

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      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада
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