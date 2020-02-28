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      Турборежим не дал результатов: новая Рада приняла меньше законов, чем предыдущая

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      Комитет избирателей Украины сравнил результаты работы Верховной Рады 9-го и 8-го созывов. За пол года по количеству принятых законов, зарегистрированных законопроектов и проведенных заседаний новый совет уступает предыдущему.

      Количественные показатели работы парламента не выше, чем у их предшественников. Об этом информирует пресс-служба Комитета избирателей Украины.

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      Там проанализировали количество принятых законов, зарегистрированных законопроектов и проведенных пленарных заседаний.

      За первые полгода депутаты Рады 8-го созыва приняли 173 закона, тогда как парламент 9-го созыва – 155 законов,
      – говорится в сообщении.

      Также депутаты Рады предыдущего созыва зарегистрировали больше законопроектов (1,7 тысячи), чем их преемники (1,3 тысячи). Однако депутаты Верховной Рады 9-го созыва чаще работали в пленарном режиме. За 6 месяцев они провели 72 пленарные заседания, а их коллеги – 63.

      "Разговоры про турборежим оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы Рады 9-го созыва не выше, чем у их предшественников", – подытожили в Комитете избирателей.

      В то же время отметили, что оценка результатов работы парламента по количеству принятых законов не является объективной. Однако именно это подчеркивало руководство Рады и депутаты большинства, акцентируя на своей эффективности.

      Обратите внимание! Верховная Рада 8-го созыва начала работу 27 ноября 2014 года, 9-го – 29 августа 2019 года.

      Что известно про турборежим Рады?
      С первых дней работу Верховной Рады девятого созыва назвали турборежимом. Часто народные депутаты до ночи оставались в сессионном зале, чтобы успеть проработать весь порядок дня.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Верховная Рада
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