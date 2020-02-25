16:58
25 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия создает Шойгу-Мобиль. Путин станет императором галактики
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 февраля
      Вести.UA: Эпоха Авакова. Илья Кива и 23 февраля
      Вєсті.UA
      20:43, 24 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Рейтинг политических партий Украины: кто победил бы на выборах сегодня

      - Читати новину українською
      Рейтинг политических партий Украины / ukrinform.ua

      Если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в ближайшее время, то больше всего голосов получила бы партия действующего президента "Слуга народа". Всего в парламент прошли бы 4 партии. Преодолеть 5%-й барьер удалось бы также партиям "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

      О рейтинге партий свидетельствуют результаты социологических исследований, проведенных Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

      Читайте также: Сколько украинцев доверяют Верховной Раде и Кабмину: опрос

      Опрос КМИС

      Рейтинг партий среди тех, кто определился с кандидатом:

      • "Слуга народа" – 39,1%;
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" 15,6%;
      • "Европейская солидарность" – 10,8%;
      • "Батькивщина" – 9%.

      А так выглядит рейтинг среди всех опрошенных респондентов:

      • "Слуга народа" – 21,7%;
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" 8,7%;
      • "Европейская солидарность" – 6%;
      • "Батькивщина" – 5%.

      Рейтинг партии "Слуга народа" среди тех, кто определился с выбором и собирается голосовать, упал по сравнению с 2019 годом на 4,1%. В то же время количество тех, кто отдал бы свои голоса за "Оппозиционную платформу – За жизнь" увеличился на 2,5 %, "Европейской солидарности" – на 2,7%, а ВО "Батькивщина" – на 0,8%.

      рейтинг
      Рейтинг партий по результатам опроса КМИС / Kiis.com.ua

      Что известно об опросе КМИС? Его провели с 8 по 18 февраля 2020 года. Опросили 2 тысячи 38 респондентов в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса).

      Опрос Центра Разумкова

      Таким партиям удалось бы пройти в парламент, если бы выборы состоялись в ближайшее время:

      • "Слуга народа" – 36,4%;
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,3%;
      • "Европейская солидарность" – 12,6%;
      • "Батькивщина" – 10,3%.

      рейтинг
      Рейтинг партий по результатам опроса Центра Разумкова / Razumkov.org.ua

      По сравнению с результатами опроса, проведенного Центром Разумкова в январе 2020 года, снизился уровень электоральной поддержки "Слуги народа" (с 45% до 36%). Выросли намерения голосовать за ВО "Батькивщина" (с 8% до 10%) и партию "Оппозиционный блок" (с 0,9% до 2%).

      Что известно об исследовании Центра Разумкова? Его провели с 13 по 17 февраля 2020 года. Опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование провели во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.

      Обратите внимание: Больше половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

      Инсульт: симптомы, виды, как распознать
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа ВО Батькивщина Европейская солидарность
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Кто придумал украинцев? Урок истории от Путина
      Віталій Портников
      сегодня , 12:56 Лекции с автоматом и орден за мужество: самые громкие скандалы с Татьяной Чорновол
      Олег Терещенко
      17 февраля , 16:16 Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов
      сегодня , 12:00 Россия снова пытается вмешаться в выборы в США: на чьей стороне играет Кремль?
      Остап Яриш
      сегодня , 08:40 Количество вылеченных от коронавируса растет: чего ждать Китаю после эпидемии?
      Ель Мюрид
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук