Рейтинг политических партий Украины: кто победил бы на выборах сегодня
Если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в ближайшее время, то больше всего голосов получила бы партия действующего президента "Слуга народа". Всего в парламент прошли бы 4 партии. Преодолеть 5%-й барьер удалось бы также партиям "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
О рейтинге партий свидетельствуют результаты социологических исследований, проведенных Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.
Читайте также: Сколько украинцев доверяют Верховной Раде и Кабмину: опрос
Опрос КМИС
Рейтинг партий среди тех, кто определился с кандидатом:
- "Слуга народа" – 39,1%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" 15,6%;
- "Европейская солидарность" – 10,8%;
- "Батькивщина" – 9%.
А так выглядит рейтинг среди всех опрошенных респондентов:
- "Слуга народа" – 21,7%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" 8,7%;
- "Европейская солидарность" – 6%;
- "Батькивщина" – 5%.
Рейтинг партии "Слуга народа" среди тех, кто определился с выбором и собирается голосовать, упал по сравнению с 2019 годом на 4,1%. В то же время количество тех, кто отдал бы свои голоса за "Оппозиционную платформу – За жизнь" увеличился на 2,5 %, "Европейской солидарности" – на 2,7%, а ВО "Батькивщина" – на 0,8%.
Рейтинг партий по результатам опроса КМИС / Kiis.com.ua
Что известно об опросе КМИС? Его провели с 8 по 18 февраля 2020 года. Опросили 2 тысячи 38 респондентов в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса).
Опрос Центра Разумкова
Таким партиям удалось бы пройти в парламент, если бы выборы состоялись в ближайшее время:
- "Слуга народа" – 36,4%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,3%;
- "Европейская солидарность" – 12,6%;
- "Батькивщина" – 10,3%.
Рейтинг партий по результатам опроса Центра Разумкова / Razumkov.org.ua
По сравнению с результатами опроса, проведенного Центром Разумкова в январе 2020 года, снизился уровень электоральной поддержки "Слуги народа" (с 45% до 36%). Выросли намерения голосовать за ВО "Батькивщина" (с 8% до 10%) и партию "Оппозиционный блок" (с 0,9% до 2%).
Что известно об исследовании Центра Разумкова? Его провели с 13 по 17 февраля 2020 года. Опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование провели во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.
Обратите внимание: Больше половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении