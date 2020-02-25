Рейтинг политических партий Украины: кто победил бы на выборах сегодня

Если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в ближайшее время, то больше всего голосов получила бы партия действующего президента "Слуга народа". Всего в парламент прошли бы 4 партии. Преодолеть 5%-й барьер удалось бы также партиям "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

О рейтинге партий свидетельствуют результаты социологических исследований, проведенных Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

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Опрос КМИС

Рейтинг партий среди тех, кто определился с кандидатом:

"Слуга народа" – 39,1%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" 15,6%;

"Европейская солидарность" – 10,8%;

"Батькивщина" – 9%.

А так выглядит рейтинг среди всех опрошенных респондентов:

"Слуга народа" – 21,7%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" 8,7%;

"Европейская солидарность" – 6%;

"Батькивщина" – 5%.

Рейтинг партии "Слуга народа" среди тех, кто определился с выбором и собирается голосовать, упал по сравнению с 2019 годом на 4,1%. В то же время количество тех, кто отдал бы свои голоса за "Оппозиционную платформу – За жизнь" увеличился на 2,5 %, "Европейской солидарности" – на 2,7%, а ВО "Батькивщина" – на 0,8%.



Рейтинг партий по результатам опроса КМИС / Kiis.com.ua

Что известно об опросе КМИС? Его провели с 8 по 18 февраля 2020 года. Опросили 2 тысячи 38 респондентов в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса).

Опрос Центра Разумкова

Таким партиям удалось бы пройти в парламент, если бы выборы состоялись в ближайшее время:

"Слуга народа" – 36,4%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,3%;

"Европейская солидарность" – 12,6%;

"Батькивщина" – 10,3%.



Рейтинг партий по результатам опроса Центра Разумкова / Razumkov.org.ua

По сравнению с результатами опроса, проведенного Центром Разумкова в январе 2020 года, снизился уровень электоральной поддержки "Слуги народа" (с 45% до 36%). Выросли намерения голосовать за ВО "Батькивщина" (с 8% до 10%) и партию "Оппозиционный блок" (с 0,9% до 2%).

Что известно об исследовании Центра Разумкова? Его провели с 13 по 17 февраля 2020 года. Опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование провели во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.

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