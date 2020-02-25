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      Рейтинг політичних партій України: хто переміг би на виборах сьогодні

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      Які партії перемогли б на виборах сьогодні / ukrinform.ua

      Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то найбільше голосів отримала б партія чинного президента "Слуга народу". Загалом до парламенту пройшли б 4 партії. Подолати 5%-й бар'єр вдалося б також "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

      Про рейтинг партій свідчать результати соціологічних досліджень, проведених Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології.

      Читайте також: Скільки українців довіряють Верховній Раді і Кабміну: опитування

      Опитування КМІС

      Рейтинг партій серед тих, хто визначився з кандидатом:

      • "Слуга народу" – 39,1%;
      • "Опозиційна платформа – За життя" 15,6%;
      • "Європейська солідарність" – 10,8%;
      • "Батьківщина" – 9%.

      А так виглядає рейтинг серед усіх опитаних респондентів:

      • "Слуга народу" – 21,7%;
      • "Опозиційна платформа – За життя" 8,7%;
      • "Європейська солідарність" – 6%;
      • "Батьківщина" – 5%.

      Рейтинг партії "Слуга народу" серед тих, хто визначився з вибором та збирається голосувати, впав у порівнянні з 2019 роком на 4,1%. Водночас кількість тих, хто віддав би свої голоси за "Опозиційну платформу – За життя" збільшився на 2,5 %, "Європейської солідарності" – на 2,7%, а ВО "Батьківщина" – на 0,8%.

      рейтинг
      Рейтинг партій за результатами опитування КМІС / Kiis.com.ua

      Що відомо про опитування КМІС? Його провели з 8 по 18 лютого 2020 року. Опитали 2 тисячі 38 респондентів у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім Криму та окупованих територій Донбасу).

      Опитування Центру Разумкова

      Таким партіям вдалося б пройти в парламент, якщо б вибори відбулися найближчим часом:

      • "Слуга народу" – 36,4%;
      • "Опозиційна платформа – За життя" 15,3%;
      • "Європейська солідарність" – 12,6%;
      • "Батьківщина" – 10,3%.

      рейтинг
      Рейтинг партій за результатами опитування Центру Разумкова / Razumkov.org.ua

      Порівняно з результатами опитування, проведеного Центром Разумкова у січні 2020 року, знизився рівень електоральної підтримки "Слуга народу" (з 45% до 36%). Зросли наміри голосувати за ВО "Батьківщина" (з 8% до 10%) та партію "Опозиційний блок" (з 0,9% до 2%).

      Що відомо про дослідження Центру Разумкова? Опитування провели з 13 по 17 лютого 2020 року. У ньому взяли участь 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років. Опитали людей у всіх регіонах України, окрім анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 2,3%.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Верховна Рада Новини України Опозиційна платформа – За життя Слуга народу ВО Батьківщина Європейська солідарність
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